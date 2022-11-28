Кредиты на уничтоженные во время войны жилье и автомобили заморозят или спишут

Комитет Верховной рады по вопросам налоговой и финансовой политики рекомендовал парламенту одобрить во втором чтении законопроект о списании кредитов на жилье и авто, поврежденные или уничтоженные во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию члена комитета Ярослава Железняка в Telegram .

Как отметил депутат, законопроект №7441-1 значительно изменился к второму чтению. По его информации, в финальной версии предлагается:

Приостановление выплат по кредитам

Физлица-заемщики при наличии подтверждающих документов могут получить у кредитора приостановку платежей по кредитам на движимое/недвижимое имущество, которое из-за войны:

а) оказалось на временно оккупированной территории или на территории активных боевых действий

б) повреждено или уничтожено в результате военных действий.

Списание кредитов

На списание задолженности имеют право заемщики, у которых недвижимость уничтожена в результате войны.

Ко второму чтению убрали ограничение по площади недвижимого имущества (квартира, жилой дом). Но оно должно по состоянию на 23 февраля 2022 года быть единственным местом проживания семьи заемщика.

"Кредитор в таком случае получает право на компенсацию гражданам Украины за имущество уничтоженное в результате вооруженной агрессии РФ. Другие убытки кредитора, например неполученные проценты, являются упущенной выгодой и могут быть возмещены в соответствии с законодательством за счет государства-агрессора", - сообщил Железняк.

Автокредиты

Аннулирование задолженности возможно для уничтоженных автомобилей. Ко второму чтению убрали ограничения по двигателю. Но по состоянию на 23 февраля 2022 года должен быть единственным автомобилем в семье заемщика, сообщил депутат.