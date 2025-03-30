Кредиты во время войны: кто получает деньги и что изменилось для клиентов банков

Большинство банков не планируют поднимать проценты по кредитам, несмотря на увеличение учетной ставки НБУ. Банковский сектор продолжает активно кредитовать крупный бизнес, разрабатывает программы предоставления займов для военных, привлекает партнеров для уменьшения процентов по кредитам.

Подробнее об особенностях кредитования юридических и физических лиц - в материале РБК-Украина.

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Учетная ставка НБУ и ее влияние на стоимость кредитов

Для изучения ключевых аспектов кредитования, РБК-Украина провело опрос среди крупных банков. В перечень опрошенных попали следующие учреждения: "Ощадбанк", "ОТП Банк", банк "Пивденный", ПУМБ, "ПриватБанк", UnexBank и "Райффайзен Банк".

В рамках опроса одним из ключевых вопросов была политика банков относительно ставки по кредитам. Этот вопрос особенно актуален сейчас, ведь в марте НБУ поднял учетную ставку с 14,5% до 15,5%. Этот шаг должен увеличить стоимость денег, а потому - уменьшить инфляцию. В теории за ростом учетной ставки могут вырасти ставки по банковским депозитам и кредитам. Но большинство опрошенных РБК-Украина банков сообщили, что не планируют менять ставки по кредитам после решения НБУ.

"Изменения учетной ставки НБУ, которые произошли в текущем году, не повлияли на процентные ставки для клиентов", - говорит руководитель проектов Управления продаж розничного бизнеса "ОТП Банк" Максим Гончарук. Похожую точку зрения изданию озвучили и в банке ПУМБ.

В "Ощадбанке" же отметили, что активно сотрудничают со многими финансовыми партнерами, вместе с которыми удается разделять риски и уменьшать стоимость кредитов. В частности, этому способствует сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным фондом.

Фото: Национальный банк с 7 марта поднял учетную ставку на 1% - до 15,5% (пресс-центр НБУ)

Руководитель управления кредитования департамента развития розничных продуктов UnexBank Александр Алимов в комментарии РБК-Украина сказал, что банк предоставляет много потребительских кредитов в сотрудничестве с торговыми сетями. Эти сети берут на себя уплату процентов и комиссий, а взамен получают рост продаж их товаров. Этот подход позволяет банку воздержаться от увеличения ставок по кредитам. Он добавил, что для увеличения кредитных ставок коммерческими банками надо, чтобы учетная ставка НБУ выросла более чем на 1%, например, на 2-3%.

Вместе с тем, в банке "Пивденный" отметили, что повышение ключевой ставки все-таки будет иметь влияние на стоимость кредитов этого финучреждения, ведь его проценты привязаны к уровню учетной ставки НБУ.

Большинство опрошенных банков также сообщили, что несмотря на войну, спрос на кредитование сохраняется. "Спрос на кредиты остается стабильно высоким. В течение 2024 года кредитный портфель ПУМБ вырос на 66%, в то время как общий рынок вырос на 37%", - сказал РБК-Украина директор Департамента карточных и пассивных продуктов розничного бизнеса ПУМБ Дмитрий Коваль.

На что и кому дают кредиты

ПриватБанк и банк "Пивденный" планируют сохранять приоритетным кредитование крупного корпоративного бизнеса. В частности, в "Привате" будут фокусироваться на предоставлении капитала аграрным компаниям, пищевой промышленности, компаниям в сфере торговли.

"Также приоритетом является финансирование энергетических проектов клиентов. Соответственно, мы планируем активно наращивать кредитный портфель в сегменте крупного бизнеса", - сообщил пресс-центр ПриватБанка в комментарии РБК-Украина, добавив, что банк активно кредитует проекты по созданию распределенной генерации с целью повышения энергонезависимости бизнеса.

Заместитель председателя правления банка "Пивденный" Андрей Букин сказал, что в 2025 году для финучреждения ключевым будет направление предоставления займов бизнесу, который ведет внешнеэкономическую деятельность, нуждается в оборотном капитале, осуществляет валютные операции. Топ-менеджер прогнозирует рост сегмента корпоративных кредитов по банковской системе в целом по 2025 году на 15%. При этом банк "Пивденный" ставит своей целью достичь прироста на уровне 20-25%.

"Райффайзен Банк" продолжает кредитовать критические отрасли экономики, что особенно важно во времена войны. В то же время UnexBank расширяет потребительское кредитование. Недавно бак запустил программу предоставления займов, где в качестве залога клиент может предоставить свое авто. Этот продукт был реализован в сотрудничестве с маркетплейсом Auto RIA.

Фото: Потребительские кредиты выдаются под залог авто (Getty Images)

Требования банков к заемщикам

Наиболее распространенное требование к будущим заемщикам - это положительная кредитная история, то есть отсутствие долгов, своевременное их погашение в рамках сотрудничества с предыдущими кредиторами. Конечно, заемщик должен предоставить обоснование своих доходов или план развития бизнеса, который будет генерировать необходимый денежный поток.

"Отказ получают преимущественно заемщики, которые имеют негативную кредитную историю, неустойчивое финансовое положение, непрозрачную бизнес-модель или создают чрезмерные кредитные риски по обслуживанию долга", - говорит РБК-Украина член правления "Ощадбанка" Наталья Буткова-Витвицкая.

В свою очередь Максим Гончарук из "ОТП Банка" отметил, что финучреждение может отказать в предоставлении кредита физическому лицу, если у него негативная кредитная история и уже есть сумма долга, которую сложно обслуживать.

Война внесла свои коррективы в политику банков относительно критериев к заемщикам. По словам Андрея Букина из банка "Пивденный", банки стали больше уделять внимания географии ведения бизнеса и качеству залогового имущества.

Кредитные продукты для военных

Военные времена также поднимают вопрос о внедрении льготного, доступного кредитования для военнослужащих, их семей, людей, которые вернулись с войны и хотят начать собственное дело. С этой целью "Ощадбанк" предлагает специальную программу "Бизнес 4.5.0", участниками которой могут стать упомянутые категории населения, а также компании, которые трудоустраивают ветеранов. В рамках этой программы банк может предоставить кредит в размере до 5 млн гривен (для стартапов под франшизу на создание бизнеса), также предусмотрена возможность привлечения международных грантов и гарантий.

Фото: Банки разрабатывают отдельные льготные кредиты для военных и их семей (Getty Images)

В ПриватБанке в комментарии РБК-Украина сообщили, что финучреждение активно участвует в государственной программе ипотечного кредитования - "еОселя", наибольшую долю клиентов которой составляют именно военнослужащие и члены их семей.

"Райффайзен Банк" имеет дебетовую карту "Вдячность", оформив которую ветераны получают возможность бесплатно пользоваться финансовыми услугами и получать особые предложения, скидки и кэшбэки от банка и его партнеров.

Какая доля кредитов не возвращается

Важным показателем банковского бизнеса является доля неработающих кредитов. По данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 февраля 2025 года этот показатель среди кредитов, которые были предоставлены корпоративному сектору, составил 39,6%, а среди кредитов, выданных населению, - 15,6%.

Вместе с тем, в ПриватБанке, кредитный портфель которого по результатам 2024 года превысил 112 миллиардов гривен, заверили, что качество кредитного портфеля постепенно улучшается. Доля неработающих кредитов банка среди бизнес-клиентов не превышает 4-5%, а для некоторых сегментов бизнеса этот показатель ниже 2%. Такой же низкий показатель присущ для ипотечного кредитования.

Об улучшении финансовой дисциплины в военные годы также отметил Дмитрий Коваль из банка ПУМБ. В "Пивденном" же сообщили, что уровень неработающих кредитов составляет всего 5%, в "Райффайзен Банке" отметили, что постоянно работают над снижением рисков, что позволяет удержать стабильным уровень невозвратов.

Максим Гончарук из "ОТП Банка" признал, что в начале полномасштабной войны доля проблемной задолженности резко выросла - с 6% до 23%. "Однако методичная и последовательная деятельность по урегулированию долга позволила стабилизировать положение дел и уменьшить объем проблемной задолженности до 14% на конец 2024 года", - добавил он.

Влияние войны на кредитование

Война комплексно повлияла на всю экономику и на банковский сектор в частности. Например, "Ощадбанк" повысил внимание к оценке рисков и ужесточил требования к заемщикам. Последние также стали более осторожными, хотя бизнес стремится к расширению, в том числе за счет кредитных средств.

Интересные факты привел Александр Алимов из UnexBank. По его словам, с начала полномасштабного вторжения, кредитование в Украине приостановилось где-то на полгода. В этот период велась активная коммуникация с клиентами и, при необходимости, осуществлялась реструктуризация кредитов.

Фото: В начале войны кредитование банками вообще остановилось (Getty Images)

"Уже через полгода после февраля 2022 года банки, в том числе Unex Bank, начали постепенно восстанавливать кредитование экономики. На текущий момент у нас работают все довоенные кредитные программы и разрабатываются новые", - сказал топ-менеджер Unex Bank в комментарии РБК-Украина.

В "ОТП Банке" сообщили, что полноценно возобновили кредитование населения только в 2023 году, когда восстановился спрос, который продолжает расти.

В "Райффайзен Банк" отметили, что их кредитная политика пересматривается в плановом порядке каждый год, независимо от политической ситуации и военных действий. "При обновлении учитываются изменения в законодательстве, требования регулятора и рекомендации государственных органов", - пояснил пресс-центр финучреждения.

Война и инфляционные процессы повлияли на кредитную политику банковского сектора. Однако, большинство банков оставило ставки по кредитам на существующем уровне, требования к заемщикам тоже особо не меняются, лишь некоторые финучреждения начали учитывать географическую составляющую. Банки активно работают над снижением уровня проблемных кредитов и сохраняют фокус на кредитовании как бизнеса, так и покупательной способности населения.