Кредит по наследству: при каких условиях человек обязан платить долги умершего

Когда наследники отвечают за долги

По общему правилу, определенному статьей 1282 Гражданского кодекса Украины, наследники наследуют долги наследодателя в пределах стоимости наследуемого имущества.

То есть если человек получил по наследству имущество стоимостью 500 тыс. гривен, его ответственность за долги умершего не может превышать эту сумму.

Если наследников несколько, каждый из них должен удовлетворить требования кредитора лично - в размере, который соответствует его доле по наследству.

В то же время, не все обязательства можно унаследовать. В частности, не переходят к наследникам личные обязательства, неразрывно связанные с лицом должника. К примеру, алименты. Это предусмотрено статьей 608 Гражданского кодекса Украины.

Речь идет о текущих и будущих обязательствах по уплате алиментов, которые прекращаются с момента смерти плательщика алиментов. Вместе с тем, долг по алиментам, который был на момент открытия наследства, входит в его состав и наследуется.

Когда нужно сообщить кредитору

Наследники обязаны сообщить кредитору умершего об открытии наследства, если им известно о долгах наследодателя и/или если они наследуют имущество, обремененное правами третьих лиц.

В то же время кредитор имеет определенный законом срок для предъявления требований к наследнику, принявшему наследство.

По словам Булименко, кредитор может обратиться с требованиями не позднее шести месяцев со дня получения наследником свидетельства о праве на наследство на все или часть наследственного имущества - независимо от того, наступил ли срок выполнения требования или нет.