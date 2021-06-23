Креативна трансформація столиці стане топ-темою Інвестиційного форуму міста Києва – 2021

23 червня 2021 року. Пошук шляхів, які дозволять Києву бути більш технологічним, екологічним і стійкішим до майбутніх ризиків, стане основною темою Інвестиційного форуму міста Києва. Про це повідомили в Департаменті економіки та інвестицій КМДА, який є організатором заходу.

"Креативна трансформація великого міста є вимогою часу. Пандемія COVID-19 та карантинні обмеження спричинили загострення окремих міських проблем. Серед них – недостатня доступність медичних і освітніх закладів, недосконалість інфраструктури громадського транспорту, доступного житла і рекреаційних просторів. Функціонування в умовах COVID-реальності потребує переосмислення того, як налагоджена життєдіяльність у столиці", – зазначають у Департаменті.

Під час форуму відбудеться основна сесія, дискусійні панелі та паблік-ток за участю представників київської міської влади та міжнародних експертів. У центрі уваги учасників – міські виклики, що загострилися у період COVID-19, шляхи розвитку Великого Києва та світовий досвід подолання економічних наслідків пандемії.

Особливу увагу учасники заходу приділять пошуку нових можливостей для інвестиційно- привабливих галузей міської економіки.

Як підкреслюють організатори, світова пандемія коронавірусу триває, і світ все ще знаходиться у COVID-реальності з її обмеженнями, які впливають на всі сфери життя, зокрема, і Києва.

"На Інвестиційному форумі міста Києва-2021 разом зі світовими експертами ми будемо переосмислювати політику розвитку міста, щоб завдяки креативній трансформації знайти шляхи максимально ефективній реалізації потенціалу столиці», – повідомили в Департаменті.

Цього року захід відбудеться 10 вересня 2021 року.

За додатковою інформацією

звертайтесь до Наталії Рубиш n.rubysh@o2pr.com.ua