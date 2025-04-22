Страны всего мира устремились к Европе из-за пошлин Трампа, - глава Еврокомиссии

Страны готовы работать с надежными торговыми партнерами в Европе. Пошлины на торговлю, введенные президентом США Дональдом Трампом, нарушили мировые рынки.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью Politico.

"В более и более непредсказуемой глобальной среде страны стремятся сотрудничать с нами", - сказала президент Еврокомиссии, не называя Трампа или США.

В последние недели она общалась с лидерами Исландии, Новой Зеландии, Малайзии, Филиппин, Канады, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов, которые искали "сильных, надежных партнеров".

Мировой порядок "изменяется глубже, чем когда-либо с момента окончания холодной войны", добавила фон дер Ляйен.

Пошлины Трампа

Трамп объявил о введении взаимных пошлин 2 апреля - ЕС подвергся налогу в размере 20%, а большая часть остального мира - базовой пошлине в 10%. Когда финансовые рынки рухнули через неделю, Трамп приостановил более высокие пошлины на 90 дней, чтобы открыть путь для переговоров о торговом соглашении.

В случае с ЕС ставка осталась на уровне 10%, а также 25% на экспорт стали, алюминия и автомобилей. США и Китай обложили друг друга трехзначными пошлинами.

Если Трамп снова введет эти взаимные пошлины, мировой торговый оборот может сократиться на 1,5%, а в этом году, причем Северная Америка пострадает больше всего, прогнозирует Всемирная торговая организация.

Стабильная Европа

Фон дер Ляйен подчеркивает устойчивость Европы на фоне этой нестабильности. В разгар таких потрясений, по ее словам, доверие к ЕС возрастает, включая среди граждан блока. Она ссылается на опрос Евробарометра, показывающего поддержку членства в блоке на уровне 74%, что является самым высоким уровнем за 40 лет.

"Это о чем-то говорит. В разгар хаоса Европа стоит твердо, основанная на ценностях, готовая формировать будущее", - сказала фон дер Ляйен.

Тем не менее, неясно, чей подход - США или ЕС - побеждает.

В то время как Европа стремится заключить новые торговые соглашения, включая долго откладываемый пакт с торговым блоком Меркосур южноамериканских стран, Трамп ведет переговоры с лидерами нескольких зарубежных стран, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

Консервативный лидер, один из немногих европейских политиков, которому Трамп благоволит, была тепло принята на этой неделе в Белом доме, где президент США заявил, что "на 100 процентов" будет торговое соглашение с ЕС.

Однако из этой встречи пока не возникло никаких конкретных деталей потенциального соглашения, и официальные лица ЕС скептически относятся к шансам на быстрое решение.

Между тем, высшие должностные лица ЕС, которых Трамп систематически избегал в пользу национальных лидеров, активизируют свои дипломатические усилия. В частности, фон дер Ляйен планирует поездку в Китай для встречи с президентом Си Цзиньпином позже в этом году.