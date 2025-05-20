Страны ВОЗ приняли глобальное соглашение по предотвращению пандемий

Страны-члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приняли глобальное соглашение. Оно направлено на предотвращение будущих пандемий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
Проект текста соглашения по пандемии был единогласно одобрен на 78-й Всемирной ассамблее здравоохранения ВОЗ, хотя США отсутствовали после того, как президент Дональд Трамп вывел страну из организации ООН в январе.
Однако ожидается, что дальнейшие переговоры по дополнительному приложению к соглашению о системе обмена патогенами и доступа к вакцинам продлятся еще год
Текст содержит предложения, направленные на предотвращение будущих пандемий, такие как наблюдение, укрепление цепей поставок и строительство исследовательских центров в регионах с низким уровнем дохода.
Изначально он был разработан в ответ на пандемию COVID-19, которая выявила пробелы в доступе к вакцинам и лекарствам между странами с высоким и низким уровнем дохода.
Эксперты говорят, что юридически обязательное соглашение стало еще более важным, учитывая новые угрозы здоровью, в частности птичий грипп H5N1, новые вспышки кори, микобактериальный грипп и постоянные беспокойства по поводу лихорадки Эбола.
"Мир сегодня безопаснее", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в ответ на принятие соглашения.
Он назвал соглашение "признанием международного сообщества того, что наши граждане, общества и экономики не должны быть оставлены уязвимыми к повторным потерям, подобным тем, что были понесены во время COVID-19".
Напомним, ранее СМИ сообщали, что члены Всемирной организации здравоохранения достигли исторического соглашения относительно того, какие уроки вынести после COVID-19 и как подготовить мир к будущим пандемиям.
Проблемы на пути к соглашению включали вопрос справедливого распределения лекарств и вакцин между богатыми и бедными странами.
Стоит отметить, что это лишь второй случай за 75 лет существования ВОЗ, когда страны-члены смогли достичь обязательного для выполнения соглашения. Первой была рамочная конвенция по борьбе против табака, принятая в 2003 году.
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