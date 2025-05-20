Страны ВОЗ приняли глобальное соглашение по предотвращению пандемий

Проект текста соглашения по пандемии был единогласно одобрен на 78-й Всемирной ассамблее здравоохранения ВОЗ, хотя США отсутствовали после того, как президент Дональд Трамп вывел страну из организации ООН в январе.

Однако ожидается, что дальнейшие переговоры по дополнительному приложению к соглашению о системе обмена патогенами и доступа к вакцинам продлятся еще год

Текст содержит предложения, направленные на предотвращение будущих пандемий, такие как наблюдение, укрепление цепей поставок и строительство исследовательских центров в регионах с низким уровнем дохода.

Изначально он был разработан в ответ на пандемию COVID-19, которая выявила пробелы в доступе к вакцинам и лекарствам между странами с высоким и низким уровнем дохода.

Эксперты говорят, что юридически обязательное соглашение стало еще более важным, учитывая новые угрозы здоровью, в частности птичий грипп H5N1, новые вспышки кори, микобактериальный грипп и постоянные беспокойства по поводу лихорадки Эбола.

"Мир сегодня безопаснее", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в ответ на принятие соглашения.

Он назвал соглашение "признанием международного сообщества того, что наши граждане, общества и экономики не должны быть оставлены уязвимыми к повторным потерям, подобным тем, что были понесены во время COVID-19".