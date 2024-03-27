Страны Центральной Европы готовятся к прекращению транзита газа через Украину, - Reuters

Европейские цены на газ упали до уровня, который наблюдался до вторжения России в Украину в феврале 2022 года, опустившись до трехлетнего минимума в феврале этого года, поскольку мягкая погода и высокая выработка возобновляемой энергии ограничили спрос на газ и сократили количество газа, которое необходимо было поднять из хранилищ.

Однако срок действия соглашения, подписанного в 2019 году между "Нафтогазом" и "Газпромом", позволяющего пропускать российский газ через Украину, истекает в конце года.

Украина неоднократно заявила, что не планирует продлевать соглашение, хотя неясно, допустит ли она лазейку, с помощью которой европейские компании могли бы сами забронировать транзитные мощности, избегая прямой сделки между Россией и Украиной, отмечает Reuters.

Рекордные запасы

До окончания зимнего газового сезона в Европе, который заканчивается 31 марта, осталось всего несколько дней, запасы газа в Европе заполнены на 59%, что является рекордным показателем для этого времени года, показывают данные Gas Infrastructure Europe.

"Европа движется к очередному рекордному уровню запасов в начале лета, и похоже, что континент снова будет на пути к раннему заполнению своих хранилищ (на следующую зиму)", - сказал Джеймс Уодделл, глава европейского газового и глобального отдела. СПГ в консалтинговой компании Energy Aspects.

В рамках мандатов ЕС, установленных после вторжения России в Украину, европейские хранилища газа должны быть заполнены на 90% к 1 ноября.

На газ, хранящийся в хранилищах, обычно приходится около четверти зимнего потребления газа в Европе, где он является основным топливом для отопления, а высокие уровни запасов должны дать Европе хорошие возможности для удовлетворения поставок следующей зимой и избежать резких ценовых потрясений.

Страны Центральной Европы

Наиболее уязвимыми странами ЕС являются Австрия и Словакия, поскольку они по-прежнему импортируют большую часть своего газа из России через Украину, но даже они заявляют, что работают над новыми источниками поставок, чтобы ограничить последствия в случае прекращения поставок.

В 2024 году "Газпром" поставлял около 40 млн кубометров газа в день через украинские транзитные маршруты, что, если бы эта цифра сохранилась, соответствовало бы годовой норме в 14 млн кубометров, или примерно 3,5% от общего спроса ЕС.

Около половины этого газа поступает в Австрию по трубопроводам через Украину, а затем через Словакию. Австрийская энергетическая компания OMV заявила, что подготовилась к сценариям прекращения поставок российского газа.

Представитель компании сообщил Reuters, что она заключила долгосрочный контракт на мощность регазификации сжиженного природного газа (СПГ) на терминале Gate в Роттердаме. Нидерланды в прошлом году подписали пятилетнее соглашение с норвежской Equinor и получили доступ к спотовым рынкам Европы.

Словацкая SPP, которая также получает российский газ через Украину, заявила, что постоянно оценивает развитие газового рынка и доступные варианты.

Поставки из США

Поставки в Европу будут подкреплены поставками СПГ из США, которые в прошлом году покрыли почти 14% спроса на газ в ЕС, как показали данные Европейской комиссии, по сравнению с менее чем 4% всего двумя годами ранее.

Огромный разрыв между ценами на газ в США и Европе означает, что Европа останется привлекательным направлением для американского газа.

Ориентировочная цена газа TTF в Европе на ближайший месяц в настоящее время примерно в четыре раза выше, чем эквивалентный контракт в США.

Санкции против Москвы

Европа также по-прежнему получает значительные партии российского СПГ, который в настоящее время составляет около 13-15% общего импорта газа в Европу.

Война против Украины и санкции в отношении других продуктов привели к возникновению вопросов о том, следует ли блокировать импорт российского СПГ в Европу, но среди стран-членов ЕС нет единогласия по этому вопросу, ожидается, что российские грузы продолжат поступать следующей зимой.

Страны ЕС до сих пор избегали применения санкций к импорту российского газа или СПГ, от которых все еще сильно зависят такие страны, как Австрия и Венгрия.

Согласно шести прогнозам аналитиков, сопоставленным агентством Reuters, эталонный голландский газовый контракт TTF будет находиться в диапазоне 29-37,5 евро за мегаватт-час в следующий зимний период в четвертом квартале 2024 года и первом квартале 2025 года (325-420 долларов за тысячу кубометров).

Однако Уодделл из Energy Aspect заявил, что прекращение поставок газа в Украину может добавить этой зимой к ценам на газ около 10 евро/МВтч.