Страны НАТО не готовы согласовать дату вступления Украины в разгар войны, - Столтенберг

Столтенберг отметил, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на четком графике членства в НАТО. "В то же время я считаю невозможным назвать точные даты, когда мы находимся в разгаре войны", - сказал он.

По его словам, все союзники очень четко выскажутся, что самая неотложная задача сейчас - обеспечить, чтобы Украина победила как суверенное, независимое государство, если нам нужно предоставить больше военной поддержки. "Потому что, если Украина не победит, то членство не будет обсуждаться вообще, потому что только суверенная, независимая, демократическая Украина может стать членом НАТО", - добавил он.

Столтенберг также сообщил, что будет согласован многолетний план, программу, как обеспечить переход украинских вооруженных сил от старых советских стандартов, доктрин к современным стандартам и доктринам НАТО, а также обеспечить их полную оперативную совместимость с НАТО, что приблизит членство.

Саммит в Вильнюсе

Столтенберг заявил, что "самое главное, что произойдет на саммите НАТО в Вильнюсе в июле, это то, что союзники по НАТО выразят твердую поддержку Украине не только на словах, но и на деле".

"Я абсолютно уверен, что союзники по НАТО сделают новые заявления о значительной военной поддержке Украины и пообещают поддерживать и наращивать ее, потому что мы абсолютно четко заявим, что мы готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - добавил он.

По его словам, по вопросу членства между союзниками идут консультации, и мы их не завершили. "Пока рано предсказывать конкретный исход, но союзники во многом согласны. Мы согласны с тем, что дверь НАТО открыта, как мы продемонстрировали Финляндией и Швецией для новых членов", - сказал Столтенберг.

"Мы также согласны с тем, что Украина станет членом этого альянса. Об этом много раз заявляла НАТО, в последний раз на саммите в прошлом году. И затем, в-третьих, мы согласны с тем, что Украина и 31 союзник по НАТО должны решить, когда для Украины наступит время стать членом. Это не для России. Россия не имеет права вето", - добавил генсек.