Страны G7 обязались минимизировать разрыв в доходах между мужчинами и женщинами

Министры по вопросам гендерного равенства стран "Большой семерки" на встрече в Японии обязались принять меры по устранению гендерного экономического неравенства путем расширения прав и возможностей женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo .

Министры назвали неоплачиваемый уход и работу по дому, непропорционально возложенную на женщин, серьезными препятствиями на пути "расширения экономических прав и возможностей женщин, поскольку они ограничивают их способность работать полный рабочий день или занимать руководящие должности".

По их словам, технологии и гибкий график работы могут быть использованы в качестве средства для минимизации дисбаланса доходов мужчин и женщин.

"Полное, равноправное и значимое участие женщин в принятии решений на всех уровнях является вопросом прав человека, а также приносит пользу всем, способствуя улучшению экономических, социальных и политических результатов", - говорится в заявлении министров.

Министры из Британии, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, США и Европейского союза назвали пандемию "серьезным препятствием" на пути к созданию общества гендерного равенства.

"Мы подтвердили нашу приверженность ускорению наших усилий по достижению полного гендерного равенства и дальнейшему расширению прав и возможностей всех женщин и девочек", - говорится в заявлении.