Страны G7 и партнеры ужесточат правила импорта российской нефти, - Nikkei

По данным издания, в настоящее время от страховых компаний и перевозчиков требуется получать заверение в том, что цена на нефть не превышает установленный международными санкциями предел, и такой документ действует на весь период договора страхования, или транспортировки.

Теперь же предполагается, что подобный документ будет нужен на каждую погрузку. Как утверждается, об ужесточении правил договорились представители стран G7, Евросоюза и Австралии.

Санкции против нефтяной отрасли РФ

Страны "Большой семерки", ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из России.

Предельная стоимость была определена на уровне 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Сообщается, что для изменения этих ограничений необходимо согласие всех государств ЕС и членов G7.

Со временем санкции стран Запада привели к тому, что половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году пошла в Китай, в то время как доля Индии выросла за два года до 40%. Доля Европы в экспорте нефти из России упала в десять раз – примерно до 4-5%.

Потоки нефти из России столкнулись с проблемами после ужесточения санкций США, направленных против трейдеров и судоходных компаний. Признаки новых сложностей появились всего через несколько недель после того, как Министерство финансов США ввело самые масштабные санкции против российских нефтетрейдеров и государственной судоходной компании "Совкомфлот" с начала войны против Украины.