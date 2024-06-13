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Страны G7 достигли договоренности по использованию активов РФ

Фото: премьер-министр Италии Джорджа Мэлони (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Наталья Кава

Страны G7 во время саммита 13 июня добились прогресса в вопросе использования замороженных активов Российской Федерации в пользу Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила премьер-министр Италии Джорджо Мэлони.

По ее словам, страны G7 подтвердили свое обязательство и достигли политического соглашения о предоставлении дополнительной финансовой поддержки Украине в размере около 50 миллиардов долларов до конца года.

Такая поддержка будет оказываться не за счет конфискации самих российских активов, а путем использования прибыли от этих активов, которая со временем накапливается.

"Вы прекрасно понимаете, что сегодняшний шаг - это фундаментальный политический шаг, который теперь нужно будет быстро определить с технической точки зрения, очевидно, принимая во внимание рамки, уже принятые на уровне ЕС, но это неожиданный результат, которым я особенно горжусь", - отметила она. .

Замороженные активы России

Замороженные активы России составляют значительную часть ее финансовых резервов, являющихся одним из ключевых инструментов экономического давления, применяемых западными странами в ответ на агрессивные действия России.

После вторжения России в Украину в феврале 2022 г. страны Запада, включая Европейский Союз, США, Канаду, Японию и другие, заморозили российские активы на сумму более 300 миллиардов долларов США. Эти активы включают золотовалютные резервы Центрального банка России, хранящиеся в иностранных денежных учреждениях.

При этом вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис утверждал, что активы России могут использовать как залог для предоставления кредитов Украине.

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