Страны G7 достигли договоренности по использованию активов РФ

По ее словам, страны G7 подтвердили свое обязательство и достигли политического соглашения о предоставлении дополнительной финансовой поддержки Украине в размере около 50 миллиардов долларов до конца года.

Такая поддержка будет оказываться не за счет конфискации самих российских активов, а путем использования прибыли от этих активов, которая со временем накапливается.

"Вы прекрасно понимаете, что сегодняшний шаг - это фундаментальный политический шаг, который теперь нужно будет быстро определить с технической точки зрения, очевидно, принимая во внимание рамки, уже принятые на уровне ЕС, но это неожиданный результат, которым я особенно горжусь", - отметила она. .

Замороженные активы России

Замороженные активы России составляют значительную часть ее финансовых резервов, являющихся одним из ключевых инструментов экономического давления, применяемых западными странами в ответ на агрессивные действия России.

После вторжения России в Украину в феврале 2022 г. страны Запада, включая Европейский Союз, США, Канаду, Японию и другие, заморозили российские активы на сумму более 300 миллиардов долларов США. Эти активы включают золотовалютные резервы Центрального банка России, хранящиеся в иностранных денежных учреждениях.

При этом вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис утверждал, что активы России могут использовать как залог для предоставления кредитов Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.