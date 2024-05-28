В стране ЕС закроют десятки центров для украинских беженцев: причины

В Ирландии намерены закрыть десятки центров размещения украинских беженцев. Много отелей и общественных объектов, где селили украинцев, вернут для местного использования.
Об этом заявил премьер-министр страны Саймон Харрис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на breakingnews.ie и irishtimes.com.
В Ирландии скоро закончатся почти 70 контрактов на размещение украинских беженцев. Речь идет об отелях и других общественных объектах, которые использовали как жилье для бежавших от войны украинцев. Их вернут для местного использования.
"В графстве Керри мы смогли вернуть в эксплуатацию две гостиницы, которые использовались для мигрантов. Есть 68 контрактов, которые сейчас используются для размещения украинцев и которые не будут задействованы в ближайшее время. Мы увидим, что многие гостиницы и другие объекты возвращаются их общинам", – сказал глава правительства.
В Департаменте интеграции отметили, что в ближайшее время закроется значительное количество мест, где размещались украинские беженцы. Изменения связаны с тем, что введение новой политики предоставления жилья всего на 90 дней способствует освобождению мест. В ведомстве также сообщили, что беженцы ежедневно выезжают из предоставленного жилья, чтобы самостоятельно устроиться.
Переезды беженцев на новое место жительства из центров, с которыми власти прекратят контракты, хотят запланировать на летние месяцы, чтобы минимизировать влияние на обучение детей в школах.
С 14 марта в Ирландии изменили программу помощи новоприбывшим беженцам из Украины. Размещение за счет государства предоставляется только в течение 90 дней, а не бессрочно, как раньше, а на этот период выплаты составляют 38,80 евро неделю на взрослого, а не 220 евро в неделю. После выезда из государственного жилья выплаты увеличивают.
В последние месяцы количество украинских беженцев, которые прибывают в Ирландию, резко сократилось. В частности, в феврале ежедневно прибывало 25 людей в день, в то время как в декабре 2023 года – в среднем 70 человек. Из государственного жилья в феврале выезжали 37 человек в день.
С 14 мая власти Ирландии еще больше ужесточили программу поддержки. В частности, для всех беженцев, живущих в центрах размещения с питанием, которые оплачивает государство, сократили выплаты до 38,80 евро в неделю.
Напомним, мы писали, в каких странах отменят выплаты для украинских беженцев. Чтобы снизить поток людей, в Ирландии сократили выплаты беженцам, проживающим в государственном жилье с питанием.
Также мы рассказывали о новом сокращении выплат для украинских беженцев в Ирландии. Изменения касаются людей, прибывших в страну с 2022 года по начало 2024 года.
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