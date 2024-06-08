В стране ЕС возобновляют программу "Золотых виз": кто получит вид на жительство

В Венгрии возобновляется программа "Золотых виз" с 1 июля 2024 года. Иностранцы могут получить вид на жительство в стране с помощью трех вариантов инвестирования. Программу уже закрывали в 2017 году, потому что она "не принесла никакой пользы экономике".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Schengen news.
Программа "Золотая виза" в Венгрии дает право на проживание через опцию инвестирования в недвижимость. С 1 июля граждане из стран, не входящих в Европейский Союз, будут иметь право на получение вида на жительство в Венгрии после возобновления программы "Золотая виза", известной сейчас как Программа гостя-инвестора (GIP).
Участие в программе – удовольствие не из дешевых. Иностранные граждане могут воспользоваться программой с помощью трех вариантов инвестирования:
Чтобы стать участником программы, нужно быть старше 18 лет, не иметь проблем с законом и иметь прозрачные источники доходов. Участники программы получают безвизовый въезд во все страны ЕС. Кроме инвестора, эти виды на жительство также распространяются на супруга инвестора, несовершеннолетних детей и родителей.
По данным Еврокомиссии, программа "Золотая виза" принесла Венгрии 1,4 млрд евро с 2013 по 2017 годы. За тот период выдали 4794 вида на жительство иностранцам. Схему закрыли в 2017-м, потому что это "не принесло никакой полезной экономике страны".
Европейская комиссия призвала правительства ЕС прекратить выдачу гражданства инвесторам. Так хотят бороться с "многомиллиардной индустрией получения гражданства за деньги".
После начала полномасштабной войны в Украине появились еще большие опасения, что такая схема может представлять угрозу безопасности. В Брюсселе также призвали страны перепроверить, имеют ли россияне, подвергшиеся санкциям из-за войны, "золотой паспорт" или визу. ЕС говорили, что сама идея выдачи права на проживание за деньги подрывает ценности, лежащие в основе проекта Европейского Союза.
Правительство Великобритании уже отказалось от схемы "золотой визы". Решение о прекращении этой схемы было принято в рамках попытки прекратить "грязные деньги" из России.
В Болгарии говорили, что схема с визами не принесла стране много денег и ее тоже захотели отменить.
Отметим, с 5 июня 2024 украинцы без действительного биометрического паспорта не смогут въехать в Ирландию . При этом безвизовый въезд для украинцев продолжает действовать как раньше.
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