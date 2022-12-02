Страны ЕС рассмотрят новое предложение о потолке цен на газ

Переговоры по документу Европейской комиссии начнутся в пятницу вечером с целью достичь соглашения к 13 декабря.

На прошлой неделе Еврокомиссия предложила предельную цену на газ, которая вступит в силу, если цена на газ в рамках программы передачи прав собственности (TTF) в первом месяце превысит 275 евро за мегаватт-час (около 3000 долларов за тысячу кубометров) в течение двух недель и будет на 58 евро выше эталонной цены на сжиженный природный газ за 10 дней.

Некоторые страны подвергли критике первоначальное предложение ЕС, в том числе предположили, что оно было разработано с такой высокой ценой и с такими строгими критериями, что ограничение никогда не будет введено и, таким образом, не сможет защитить их экономику от скачков цен.

В пятницу страны рассмотрят пересмотренное предложение Чешской Республики, председательствующей в ЕС поочередно, которое снизит лимит до 264 евро/МВтч и потребует, чтобы цены оставались выше этого уровня в течение пяти торговых дней вместо двух недель, чтобы запустить потолок.

Но страны по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, ограничивать ли цены вообще, в то время как по крайней мере пять стран настаивают на еще более низком уровне.

В документе, переданном на этой неделе другим государствам-членам ЕС, Италия, Польша, Греция, Бельгия и Словения предложили два варианта: либо гораздо более низкий предел фиксированной цены в размере 160 евро/МВтч, либо "динамический предел цены", который может колебаться в зависимости цен на сжиженный природный газ.

Однако несколько стран, включая Германию и Нидерланды, предупреждают, что ограничение цен может затруднить для Европы привлечение столь необходимых поставок газа с мировых рынков.

Цены на газ в ЕС резко выросли в этом году, поскольку Россия сократила поставки газа в Европу после вторжения в Украину, что побудило правительства потратить сотни миллиардов евро, чтобы защитить свою экономику от резкого роста цен на энергоносители.

Но в то время как страны ЕС уже согласовали ряд чрезвычайных энергетических мер, включая требования по наполнению газовых хранилищ для подготовки к зиме, дипломаты ожидают трудных переговоров по ценовому потолку, а некоторые сомневаются, что сделка может быть заключена к встрече 13 декабря, когда министры энергетики стран ЕС хотят его одобрить.