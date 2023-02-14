Страны ЕС должны усилить защиту от кибератак на финансовую инфраструктуру, - Евросовет
Евросовет по системным рискам поручил странам Евросоюза усилить защиту своей финансовой инфраструктуры от киберпреступлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Страны Европейского союза должны усилить защиту от кибератак на свою финансовую инфраструктуру, поскольку война РФ в Украине повышает риск хакерских атак со стороны иностранных государств", - заявил Европейский совет по системным рискам (ESRB).
В издании отмечается, что европейские государства стремились оградить свою энергетическую инфраструктуру от физических атак, но ESRB заявила, что необходимо сделать больше для борьбы с кибервойной против финансовых учреждений и телекоммуникационных сетей и электросетей, от которых они зависят.
"Война в Украине, более широкий геополитический ландшафт и более широкое использование кибератак значительно усилили среду киберугроз. Существует повышенный риск кибератак на финансовую систему ЕС со стороны государств или субъектов, спонсируемых государством", - говорится в отчете ESRB.
В частности, надзорный орган отметил, что национальные власти должны начать проводить стресс-тесты и анализ влияния, используя инструменты, разработанные ESRB, чтобы выявить слабые места и измерить их устойчивость к атакам.
"ESRB рассмотрит, какие инструменты операционной политики наиболее эффективны в реагировании на общесистемный киберинцидент, и выявит пробелы в инструментах операционной и финансовой политики", - добавили специалисты Евросовета.
Reuters напомнило, что ESRB, в состав которого входят центральные банки Евросоюза и органы пруденциального контроля, в основном сосредотачивается на финансовых рисках, но расширил сферу своего анализа на инфраструктуру, используемую банками и другими учреждениями.
Напомним, что в октябре 2022 года Европейская комиссия предложила ужесточить меры по защите своей критической инфраструктуры, сосредоточив внимание на энергетике после возможного саботажа газопроводов Nord Stream. Этот инцидент привел правительства к повышенной готовности и побудил некоторые страны направить военных для защиты все более уязвимых энергетических систем.
РБК-Украина в январе сообщала, что НАТО и ЕС создают целевую группу для усиления защиты критически важной инфраструктуры в ответ на прошлогоднюю атаку на газопроводы "Северный поток" и милитаризацию Россией энергетики.
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