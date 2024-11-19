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Страны ЕС договорились о совместной разработке систем ПВО, дронов-камикадзе и средств РЭБ

Иллюстративное фото: Евросоюз договорился о совместной разработке вооружения (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Группы стран Европейского Союза подписали письма о намерениях по совместной разработке конкретных типов вооружений. Это часть усилий ЕС по сотрудничеству между правительствами государств в оборонной сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EDA.

Отмечается, что страны подписали письма о намерениях развивать противовоздушную и противоракетную оборону, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дроны-камикадзе. Также будет создан европейский боевой корабль.

Как пишет EDA, 18 членов ЕС договорились о сотрудничестве в области ПВО. А вот 17 стран будут совместно разработать дроны-камикадзе, 14 страны – средства РЭБ, а семь – боевой корабль.

"Сфера действия этих писем о намерениях варьируется от краткосрочных совместных закупок, среднесрочной модернизации и обновления до долгосрочного развития будущих возможностей", - говорится в сообщении.

Возможное нападение РФ на НАТО

Ранее в ряде СМИ вышла серия публикаций о планах России напасть на страны НАТО. Сначала об этом написал немецкий таблоид Bild , якобы получивший секретный документ "Оборона альянса-2025".

Более подробно об этом, военные потенциалы России и НАТО, а также о том, как может развиваться конфликт, - в тексте РБК-Украина .

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