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Страны Балтии намерены полностью отказаться от импорта автогаза России

Фото: страны Балтии планируют полностью отказаться от импорта автогаза России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Страны Балтии намерены найти решение, чтобы остановить импорт сжиженного нефтяного газа из России. В прошлом году он вырос более чем вдвое.

Об этом заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис, пишет РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

По словам Крейвиса, этот вопрос он обсуждал и с министром по климату и энергетике Латвии Раймондсом Чударсом.

"Мы пришли к единому мнению, что сжиженный нефтяной газ не должен импортироваться в три Балтийских страны. Это, как я уже сказал, решение трех Балтийских стран, поскольку европейских санкций в отношении него нет", - пояснил он добавив, что Латвия имеет похожую позицию по этому поводу.

Как отмечает издание, еще в конце января Reuters писало, что российский экспорт сжиженного нефтяного газа в страны Балтии в прошлом году вырос со 159 тысяч тонн до 331 тысяч тонн по сравнению с 2021 годом.

  • в Латвию вырос на 77% до 232 тысячи тонн;
  • в Литву - в 8,5 раза до 72 тысяч тонн;
  • в Эстонию - на 42% до 27 тысяч тонн.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным Международного энергетического агентства, из-за санкций против России, экспорт нефти в марте стал самым высоким со времен COVID, но доходы снизились почти вдвое по сравнению с прошлым.

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