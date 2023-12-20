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Страны Балтии договорились о совместном исполнении санкций ЕС против РФ и Беларуси

Иллюстративное фото: Латвия, Литва и Эстония договорились об общем подходе к санкциям ЕС против РФ и Беларуси (flickr.com/caseystafford)
Автор: Владимир Костырин

Эстония, Латвия и Литва договорились применять общий подход к выполнению введенных Европейским союзом санкций против России и Беларуси. Власти стран Балтии подписали сегодня, 20 декабря, соответствующую декларацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Эстонии.

Документ был подписан и обнародован премьер-министрами Эстонии, Латвии и Литвы Каей Каллас, Эвикой Силиней и Ингридой Шимоните.

"Общий подход помогает избежать фрагментации и повышает эффективность санкций", - заявила глава эстонского правительства.

Также Каллас выразила надежду, что инициатива стран Балтии станет хорошим примером для других приграничных стран ЕС, и пригласила приобщаться к подобной практике.

"Мы также продолжим наши усилия по гармонизации выполнения санкций на уровне Европейского Союза", - отметила премьер Эстонии.

В заявлении также указывается, что общий подход страны Балтии примут до 31 января 2024года. 

В эстонском правительстве уточнили, что это, в частности, означает, что органы государств Балтии, осуществляющие таможенный контроль, согласовывают единый подход к случаям, когда маршрут груза выглядит нелогичным и вызывает подозрения в уклонении от санкций. Ожидается, что таким образом обмен информацией станет более эффективным.

Санкции Евросоюза против России

Напомним, 18 декабря Европейский Союз ввел в действие новый, 12-й пакет санкции против РФ. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в нем блок предложил "мощный набор новых списков и экономических мер, которые еще больше ослабят российскую военную машину".

В санкционный пакет вошли ограничительные меры по импорту или перевозке российских алмазов, был введен импортно-экспортный контроль и ограничение, ограничение цены на нефть, железо и сталь, а также в список дополнительно включили значительное количество физических и юридических лиц.

Детальнее о новых ограничениях против РФ, а также с кем и чем не сможет торговать страна-агрессор - читайте в материале РБК-Украина.

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