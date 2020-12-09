У Кравчука назвали наступні кроки для врегулювання конфлікту на Донбасі

Українська делегація в Тристоронньої контактній групі назвала такі кроки для врегулювання конфлікту на Донбасі. Також українська делегація підбила підсумки виконання домовленої паризького саміту "нормандської четвірки", який пройшов рік тому - 9 грудня 2019 року.

Про це повідомили в прес-службі української делегації в ТКГ.

Зокрема, завдяки активізації діяльності ТКГ вдалося домовитися про суттєве зменшення кількості людських жертв і руйнувань критичної інфраструктури на Донбасі. Також в грудні 2019 і квітні 2020 років відбулися обміни полоненими.

"Українська сторона внесла важливі ініціативи щодо подальшого розведення сил і засобів та продовження процесу розмінування і здійснила інші практичні кроки з метою забезпечення сталого безпеки середовища і поліпшення загальної гуманітарної ситуації в зоні конфлікту", - повідомили в ТКГ.

Наступними кроками врегулювання конфлікту українська делегація в ТКГ бачить:

подальше звільнення утримуваних осіб,

забезпечення повного і безумовного допуску міжнародних організацій, перш за все Міжнародного комітету Червоного хреста, до всіх утримуваних осіб,

відкриття та належне функціонування пунктів пропуску через лінію розмежування,

виконання безпеки умов (розмінування, розведення військ),

продовження обговорення робочих пропозицій України щодо виконання політичних аспектів Загальних узгоджених висновків Паризького саміту від 9 грудня 2019 року.

Українська делегація подякувала Францію і Німеччину, а також ОБСЄ за активне посередництво у врегулюванні конфлікту на Донбасі, а також закликала Росію зробити реальні кроки для завершення збройного конфлікту на сході України.

"Закликаємо Російську Федерацію вжити всіх належних заходів для продовження роботи згаданих форматів для виконання всіх рішень, прийнятих на рівні лідерів чотирьох країн, а також здійснити реальні кроки щодо врегулювання збройного конфлікту на основі норм і принципів міжнародного права, поваги державного суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в заяві.

Детальніше про те, чого вдалося досягти за рік після завершення паризького саміту, читайте в матеріалі РБК-Україна "Рік мирних переговорів: проблеми і досягнення".