Воровал данные для WikiLeaks. В США сотрудника ЦРУ осудили на 40 лет за шпионаж
Бывшего сотрудника ЦРУ Джошуа Шульте, который несколько лет назад передал проекту WikiLeaks большой объем секретных документов об инструментах сотрудников Центрального разведывательного управления, в США приговорили к 40 годам тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Джошуа Шульте был признан виновным в шпионаже и других преступлениях по итогам разных судебных процессов уже трижды: в 2020, 2022, и 2023 годах, но только сейчас судья окружного суда США Джесси Фурман назначил ему тюремный срок.
"Джошуа Шульте предал свою страну, совершив один из самых дерзких и гнусных актов шпионажа в истории Америки", - заявил прокурор Дэмиан Уильямс.
Сообщается, что Шульте работал программистом в Центре киберразведки ЦРУ с 2012 по 2016 год и, согласно выводам следствия и суда, тайно копировал хакерские программы, которыми пользовался. Уволившись, он послал эти материалы, 8761 файл, проекту WikiLeaks, который начал публиковать их в марте 2017 года.
В слитых Шульте файлах были вирусы, "трояны" и прочие хакерские программы, при помощи которых ЦРУ взламывали, например, мобильные телефоны террористов или иностранных политиков и превращали их в подслушивающие устройства.
По сведениям следствия, Шульте был вынужден уволиться, потому что все время срывал сроки выполнения заданий, и после увольнения отдал краденные материалы WikiLeaks, желая отомстить своим бывшим работодателям.
Помимо шпионажа и лжи агентам ФБР во время предварительного следствия, Шульте приговорен еще и за хранение детской порнографии. Согласно материалам суда, при обыске в его квартире были найдены десятки тысяч файлов с детской порнографией.
Что известно о WikiLeaks
Напомним, что WikiLeaks – это международная некоммерческая организация, которая публикует секретную информацию, взятую из анонимных источников или при утечке данной информации. Создатели сайта заявили, что обладают информационной базой в 1,2 млн документов, которые они собрали за первый год существования сайта.
Основателем, главным редактором и директором WikiLeaks является австралийский интернет-журналист и телеведущий Джулиан Ассанж. Целью проекта объявлена "публикация и анализ документов, ставших доступными вследствие утечки информации".
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