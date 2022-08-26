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Короткочасні дощі з грозами та сильний вітер: прогноз погоди на завтра

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Київ, П'ятниця 26 серпня 2022 15:28
Короткочасні дощі з грозами та сильний вітер: прогноз погоди на завтра Фото: в Україні 27 серпня місцями очікуються короткочасні дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 27 серпня, в Україні прогнозується дощова погода. При цьому оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Facebook.

Завтра у південних та центральних областях місцями очікується невеликий короткочасний дощ та гроза. На решті території України без
опади.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с. однак у східній частині вдень місцями очікується сильний вітер, швидкість якого складе 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +13 +18 градусів, а на півдні та сході до + 21. Вдень температура повітря коливатиметься в межах +27 +32 градуси.

Погода в Києві та області

У суботу в Києві та області буде хмарно з проясненнями, без опадів.

Вітер східний, швидкість якого сягатиме 5-10 м/с.

Температура повітря в Київській області вночі складе +13 +18 градусів, а вдень +27 +32. У Києві вночі температура повітря буде в районі +16 +18 градусів, а вдень +28 +30.

Короткочасні дощі з грозами та сильний вітер: прогноз погоди на завтра

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, яка погода очікується восени.

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