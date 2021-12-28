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Червоний рівень небезпеки. На узбережжі Азовського моря і в Маріуполі очікується ожеледь

Автор: Валерія Поліщук

Синоптики оголосили про різке погіршення погодних умов в Україні. Зокрема, на узбережжі Азовського моря і в порту Маріуполь очікується ожеледь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Вночі і вранці 29 грудня на узбережжі Азовського моря і в порту Маріуполь надзвичайна ожеледь", - йдеться в повідомленні.

При цьому синоптики оголосили третій рівень небезпеки.

"Такі погодні умови можуть призвести до тривалого припинення руху транспорту і порушення", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, червоний рівень небезпеки означає, що погодні умови вкрай небезпечні і створюють загрозу життю людей на значних територіях, що призводять до масштабних пошкоджень інфраструктури.

Синоптики рекомендують припинити діяльність у зоні дії погодних
явищ, задіяти заходи безпеки, скористатися можливим укриттями.

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