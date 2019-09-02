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Червоний Хрест повідомив про понад 100 загиблих у Ємені під час удару ОАЭ

Новини » Надзвичайні події    02.09.2019 - 03:06
Червоний Хрест повідомив про понад 100 загиблих у Ємені під час удару ОАЭ
Ілюстративне фото (rfsmediaoffice.com)

Понад 40 поранених перебувають у лікарнях

У Ємені внаслідок низки повітряних ударів коаліції на чолі з Саудівською Аравією, що допомагає урядові країни боротися з повстанським рухом Хуті, за даними Червоного Хреста загинуло понад сто людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Понад 40 поранених перебувають у лікарнях.

Згідно із заявою Міжнародного комітета Червоного Хреста, удари влучили в центр утримання в’язнів у місті Дамар на південному заході Ємену, на південь від захопленої повстанцями столиці Сани.

Своєю чергою, шиїтський рух Хуті, пов’язаний із Іраном, раніше заявляло про принаймні 60 загиблих і 50 поранених, на час ударів у центрі утримання було 170 в’язнів.

Водночас Коаліція під проводом Саудівської Аравії, зі свого боку, заявляє, що удари були здійснені по військовому об’єкту руху Хуті в Дамарі, що використовувався як склад безпілотних апаратів і ракет, і що ці удари "відповідають міжнародному гуманітарному праву".

Нагадаємо, на початку серпня повстанці в Ємені захопили президентський палац у Адені, а також кілька військових частин у цьому місті. Пі час боїв загинули декілька десятків чоловік. Повстанці після перемоги взяли під контроль усі військові частини в Адені.

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