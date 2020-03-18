Червоний Хрест надасть Україні медобладнання та ліки

Червоний Хрест надасть Україні медичне обладнання та медикаменти на тлі пандемії коронавирусу. Про це повідомили в прес-службі Офісу президента.

Повідомляється, що домовленості були досягнуті під час телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером.

"Була досягнута домовленість про надання Україні Міжнародним комітетом Червоного Хреста відповідного медичного обладнання та медикаментів на запит нашої держави", - повідомили в ОП.

Раніше РБК-Україна писало, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) передала Україні другий набір реагентів для тестування на коронавірус COVID-19. Набір містить 5 тис. реакцій, що дозволить перевірити 1,6 тис. українців.

Зазначимо, станом на 18 березня в Україні офіційно підтверджені 14 випадків коронавірусу - Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області та м.київ (2). З них дві людини померли.

Також повідомлялося, що серед заражених COVID-19 в Україні народний депутат Сергій Шахов. МОЗ встановлює особи, які контактували з ним, а також проводить дезінфекцію у комітетах Ради, де він працював.