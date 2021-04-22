У "червоних" зонах дозволили торгівлю добривами

Кабінет міністрів дозволив на території регіонів, в яких установлений "червоний" рівень епідемічної небезпеки, торгівлю добривами. Зміни внесені до постанови Кабінету міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236.

Постанова № 374 ухвалена на засіданні уряду 21 квітня та оприлюднена на Урядовому порталі.

Крім того, Кабмін уточнив, що дозвіл на торгівлю садівним матеріалом стосується квітів та рослин.

Нагадаємо, станом на 22 квітня у "червоній" зоні перебувають: 12 регіонів України: Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

У "червоній" зоні забороняється робота ТРЦ, кафе, ресторанів, а також масові заходи. Також там обмежується відвідування навчальних закладів. Крім того, місцева влада може самостійно обмежувати роботу транспорту.

Як повідомляло РБК-Україна, 7 квітня Кабінет міністрів дозволив на території регіонів, на яких установлений "червоний" рівень епідемічної небезпеки, торгівлю садівним матеріалом та надання послуг з прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів.