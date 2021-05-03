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В "червоній зоні" карантину залишаються сім областей

Новость на русском → Україна, Понеділок 03 травня 2021 11:18
В "червоній зоні" карантину залишаються сім областей Фото: в червоній зоні діє локдаун (Matthew Horwood/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Міністерство охорони здоров'я оновило карту карантину в Україні. Згідно з актуальними даними, в "червоній зоні" залишається сім областей.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МОЗ.

Згідно з оновленими даними, в "жовтій зоні" знаходяться Київ, Київська, Вінницька, Закарпатська, Херсонська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Чернівецька та Івано-Франківська області. У цій зоні діють найм'якші карантинні обмеження - маски в громадських місцях, робота ресторанів з 07:00 до 24:00, соціальна дистанція в магазинах.

У "помаранчевій зоні" залишаються Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

У "червоній зоні" Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 2 травня, підтвердили 2758 нових випадків коронавірусу. Найбільше заразилися в Дніпропетровській області.

При цьому міністр Максим Степанов повідомляв, що не чекає сильних стрибків нових випадків після травневих свят.

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