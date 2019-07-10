Краснов: захист національних інтересів України має починатися зі зростання економіки

Захист національних інтересів України має починатися зі зростання економіки. Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив кандидат в народні депутати України Загід Краснов, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, у будь-яких питаннях, які стосуються зовнішньої політики, необхідні зваженість і наполеглива праця на всіх рівнях.

"Якщо ми говоримо про Донбас, то національні інтереси України в тому, щоб домогтися миру і не втратити жодного метру рідної землі. Бо рідна земля - це святе. Тут не має бути пафосу. Тут має бути спокійна робота, бо дипломатія любить тишу. Потрібно, щоб працювали над цим питанням, готували і МЗС, і наші посольства у тих країнах, які ми хочемо "підтягнути" до розмови про вирішення конфлікту на Сході України", - сказав Краснов.

За словами політика, Україну будуть поважати і вважати серйозним гравцем на міжнародній арені, коли ми станемо країною з розвиненою економікою.

"Національні інтереси України я бачу тільки в одному - коли нашу країну у всьому світі поважають і з нею рахуються. Бути сильною країною - це не тільки мати військову міць і незалежність. Я вважаю, що бути сильною країною - це значить бути незалежними від фінансової допомоги інших країн, коли у нас розвинена економіка і рівень ВВП на душу населення такий же, як в європейських країнах", - зазначив Краснов.