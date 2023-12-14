Лучшие комплексные VPN 2023: Супербыстрые, защищенные и удобные

Мы исследовали более 80 VPN-провайдеров, чтобы определить лучшие VPN в 2023 году. Мы рассмотрели наиболее важные инструменты, которые может предложить VPN - надежные инструменты защиты, высокие скорости обмена данными и приложения для всех основных устройств, которые должны быть простыми и удобными в использовании, даже для начинающих. Большинство исследованных VPN не соответствуют нашим высоким стандартам.

3 VPN-сервиса выгодно отличаются от других, однако нашим фаворитом стала ExpressVPN - она является наиболее быстродействующей VPN на рынке, очень защищена и предлагает лучшее поддерживает просмотр потокового мультимедиа и загрузки торрентов. Кроме того, благодаря наличию 30-дневной гарантии возврата средств вы сможете попробовать ее услуги без риска финансовых потерь.

ExpressVPN - Лучшая VPN в общем зачете в 2023 году.

ExpressVPN стала лидером нашего рейтинга лучших VPN в 2023 году - она имеет молниеносные скорости передачи данных, обеспечивает отличную защиту и конфиденциальность пользователей и очень проста в использовании.

Этот провайдер обеспечивает лучшие скорости в отрасли для веб-серфинга, просмотра потокового мультимедиа, загрузки торрентов и онлайн-игр. Во время наших тестов сайты загружались одинаково мгновенно как при подключении к местным серверам, так и к серверам, расположенным на значительных расстояниях, и мы имели возможность смотреть потоковое видео в качестве HD и 4K без какой-либо буферизации.

ExpressVPN предлагает продвинутые инструменты защиты, среди которых отличная прямая секретность, то есть провайдер часто меняет ключи шифрования для обеспечения безопасности ваших данных, и серверы, которые используют для работы исключительно RAM-память и безвозвратно удаляют все данные при каждом перезапуске. Компания имеет политику отказа от регистрации действий пользователей, которая прошла независимые аудиты и была полностью подтверждена. Кроме того, вы получаете полную защиту от утечек данных через WebRTC, DNS и IPv6.

И последнее, но не по значению, ExpressVPN имеет приложения для всех основных операционных систем, в том числе для Android, iOS, Windows и macOS, и специализированное приложение для маршрутизаторов. Все приложения компании очень удобны в пользовании - в них серверы организованы по регионам размещения, что значительно упрощает поиск сервера в нужном регионе, и все они позволяют создавать ярлыки для доступа к любимым сайтам и приложениям в одно касание.

Цены на тарифные планы ExpressVPN начинаются от 6,67$ в месяц. Все тарифные планы защищены 30-дневной гарантией возврата средств, поэтому вы сможете попробовать сервис без риска финансовых потерь.

Private Internet Access (PIA) - Гибкая VPN с надежной системой защиты

Private Internet Access имеет приложения для мобильных устройств и ПК, которые позволяют настраивать большое количество параметров. Но они прекрасно работают и с настройками параметров по умолчанию, поэтому вам не придется заниматься этим вопросом, если нет такого желания, однако опытные пользователи получают почти безграничные возможности. Например, вы можете изменять настройки прокси-сервера, приостанавливать VPN-соединение на определенный период времени, менять внешний вид и схему размещения элементов приложения. Кроме того, это одна из немногих VPN, которая позволяет вам переключаться между 128-битным и 256-битным шифрованием AES.

Провайдер обеспечивает высокие скорости передачи данных. Во время наших тестов, и сайты, и видео в HD-качестве загружались одинаково быстро и без задержек. Мы не замечали никакой буферизации при просмотре видео в качестве HD и 4K, даже если мы его прокручивали.

Продвинутые инструменты защиты PIA включают отличную прямую секретность, серверы, работающие исключительно на RAM-памяти, полную защиту от утечек данных и проверенную политику отказа от регистрации действий пользователей, которая была доказана в суде. Замечательным фактом является то, что приложения сервиса имеют открытый исходный код, поэтому все желающие могут проверить его на наличие ошибок или недостатков, а также то, что компания регулярно публикует отчеты о прозрачности деятельности, в которых отмечают все официальные запросы, полученные компанией от правительственных и неправительственных организаций, и как она на них отреагировала.

Private Internet Access это очень привлекательная VPN, а цены на тарифные планы начинаются от 2,11 $ в месяц. Компания также подкрепляет все свои тарифные планы 30-дневной гарантией возврата средств.

CyberGhost VPN - Удобная и простая VPN (Отличная для начинающих)

CyberGhost VPN очень проста в использовании, поэтому мы рекомендуем ее всем, кто только начинает использовать VPN. Приложения сервиса очень четкие и имеют простую навигацию, кроме того они содержат полезные объяснения важных настроек и инструментов, хотя причин менять что-то нет, поскольку настройки по умолчанию обеспечивают превосходную защиту.

Одной из лучших характеристик CyberGhost является наличие инструментов автоматизации - вы можете настроить автоматическое подключение к определенному серверу при запуске, автоматический запуск приложений после подключения к серверу, или настроить подключение к серверу при запуске определенного приложения.

Скорости передачи данных CyberGhost прекрасно обеспечивают все виды развлечений и работы в Интернете. Независимо от того, к какому серверу мы подключались, местному или расположенного на значительном расстоянии, мы не замечали буферизации при просмотре видео в качестве HD или 4K, или задержек, которые разрушают игру, во время сессий онлайн-игр со многими игроками, например Dota 2.

Сервис также является очень защищенным. Он использует как прямую секретность, так и серверы, которые работают за счет исключительно RAM-памяти. Политика компании по отказу от регистрации действий пользователей успешно прошла независимый аудит. К тому же, компания ежеквартально публикует отчеты о прозрачности.

На нижней границе, цены на тарифные планы CyberGhost VPN начинаются от 2,03$ в месяц. Месячные тарифные планы защищены 14-дневной гарантией возврата средств, а годовые - щедрой 45-дневной гарантией.

Краткое Сравнение Лучших VPN 2023 года

ExpressVPN Private Internet Access CyberGhost VPN Начальная Цена 6,67 $/мес 2,11 $/мес 2,03 $/мес Количество стран с серверами Более 100 (среди которых и Украина) Более 90 (среди которых и Украина) Более 100 (среди которых Украина и РФ) Поддержка трансляции потокового контента

Netflix: Amazon: Disney+: Hulu: BBC: Netflix: Amazon: Disney+: Hulu: BBC: Netflix: Amazon: Disney+: Hulu: BBC: Количество стран с P2P-серверами Более 100 Более 90 Более 75 Работает в странах с цензурой (Иногда) Количество Одновременно Подключенных Устройств До 8 Неограничена 7 Гарантия возврата средств 30 дней 30 дней 45 дней (только долгосрочные тарифы)

Как выбрать лучшую по всем характеристикам VPN в 2023 году

Найдите VPN с надежными инструментами защиты и конфиденциальности Качественная VPN должна иметь стандартные инструменты защиты, такие как 256-битное шифрование AES военного уровня, политику отказа от регистрации действий пользователей и функцию автоматического аварийного отключения (отключает вас от Интернета в случае неожиданного разрыва подключения к VPN). Мы проверили, чтобы все рекомендуемые нами VPN имели защиту от утечки данных и защищенные VPN-протоколы, такие как OpenVPN и WireGuard.

Тест на действительно высокие скорости. Все VPN снижают определенным образом скорость вашего соединения из-за процесса шифрования данных, поэтому обращайте внимание, в первую очередь, на те сервисы, которые способны поддерживать скорости обмена данными на уровне, достаточно высоком для обеспечения бесперебойной трансляции потокового мультимедиа, загрузки торрентов, онлайн-игр и веб-серфинга.

Обращайте внимание на размер серверной сети. Большая серверная сеть позволяет вам избегать переполненных серверов и находить сервер, расположенный поблизости, для обеспечения высоких скоростей.

Выбирайте VPN, которые имеют приложения, понятные даже для начинающих. Загрузка и установка приложения VPN на ваше устройство не должна занимать более 2-3 минут. VPN должна также иметь простой поиск и подключение к любому серверу.

Обращайте внимание на качество службы поддержки. Осведомленная и быстродействующая служба поддержки имеет решающее значение для решения любых проблем, которые могут возникнуть. Все рекомендуемые нами VPN предлагают круглосуточный "живой" чат службы клиентской поддержки, который идеально подходит для решения срочных проблем с VPN.

Выбирайте VPN, которая предлагает отличное соотношение цены и качества. Отличные VPN, как те, что мы рекомендуем, имеют обоснованную политику ценообразования, предлагают множество дополнительных функций и инструментов, и подкрепляют свои тарифные планы гарантией возврата средств.

Причины использовать VPN

Доступ к контенту с географической блокировкой. VPN скрывает ваше реальное местонахождение от веб-сайтов и различных сервисов путем назначения вам IP-адреса, который соответствует региону размещения сервера, к которому вы подключились. Это позволяет вам получить доступ к широкому ассортименту контента.

Преодоление цензуры. VPN, которая использует технологию обфускации, маскирует ваш VPN-трафик таким образом, что он выглядит как обычный Интернет-трафик, благодаря чему вы сможете наслаждаться свободным и открытым Интернетом в странах, которые ограничивают использование VPN и установили цензуру на доступ к Интернету. Этот инструмент также пригодится при преодолении ограничений, установленных в школьных или офисных сетях.

Надежная безопасность и защита конфиденциальности. VPN шифруют ваши данные, поэтому никто не сможет их прочитать. Это особенно важно при пользовании незащищенными публичными Wi-Fi-сетями, поскольку из-за шифрования киберпреступникам будет трудно взломать ваше подключение и похитить важную информацию, такую как данные платежной карты или пароли. Шифрование от VPN также не позволяет сторонним организациям, таким как правительство, ваш Интернет-провайдер или рекламные агентства, отслеживать какие сайты вы посещали, или какие файлы загрузили.

Избежание ограничения скорости подключения Интернет-провайдером. Некоторые Интернет-провайдеры ограничивают скорость подключения, когда замечают активность, которая требует значительного использования пропускной способности, такой как просмотр потокового видео или онлайн-игры. Однако из-за того, что VPN шифрует ваш тарфик, ваш интернет-провайдер не может видеть, что вы делаете в Интернете, и не может ограничить вашу скорость на основе того, что вы делаете.

Как установить и использовать VPN

Загрузка и установка VPN. Посетите сайт провайдера и оформите подписку на VPN. Долгосрочные тарифные планы, как правило, предлагают лучшее соотношение цены и качества. Затем, загрузите приложение провайдера с его официального сайта или магазина приложений вашего устройства, и следуйте инструкциям на экране для завершения установки. Обычно, это займет у вас 2-3 минуты.

Подключитесь к VPN-серверу Для получения максимально возможной скорости, лучше выбирать сервер, расположенный поблизости. Затем нажмите кнопку подключения.

Теперь вы можете защищенно работать или развлекаться в Интернете. Вот и все! Теперь все ваши действия в Интернете будут защищены VPN.

Законно ли использовать VPN?

Пользование VPN является абсолютно легальным в большинстве стран, однако использовать VPN для совершения или сокрытия противоправных действий, таких как загрузка пиратского контента, или похищение чужого контента, незаконная торговля, совершение мошенничества, хакерство, угрозы другим пользователям, является нарушением закона.

Кроме того, есть страны, где VPN запрещены, как в Туркменистане и Иране, или их использование строго регулируется, как в Китае. Законодательство, регулирующее использование VPN, может измениться очень быстро, поэтому мы рекомендуем ознакомиться с местными законами прежде, чем начать пользоваться VPN-сервисом.

Итог

Использование VPN является лучшим способом защитить ваше подключение к Интернету, как в демократических странах, так и в тех, где есть цензура. VPN обеспечивают анонимность ваших действий, помогают избежать ограничения скорости и получить доступ к контенту с географическими ограничениями.

И хотя большинство VPN, присутствующих на рынке, предоставляют медленные скорости, не обеспечивают защиту и конфиденциальность, сложны в использовании и просто не имеют многих стандартных инструментов, которые вы надеетесь встретить в качественной VPN, вы нашли несколько очень хороших сервисов.

Нашим фаворитом среди VPN в [current date format="year"] году стала ExpressVPN - она молниеносно быстрая, очень защищена, проста и удобна в использовании и имеет множество дополнительных инструментов.