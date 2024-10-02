Лучше восстановить 2 дома по новым стандартам, чем 5 по старым, - Шуляк

Она вспомнила свою рабочую поездку в 2022 году в только что оккупированный Ирпень на Киевщине, где мэр города консультировался с ней по восстановлению разрушенных многоэтажек.

"Он говорит: у меня есть столько денег. За эти средства по старым правилам я смогу отремонтировать 5 таких домов. А по новым – 2. У меня ответ один: конечно, использовать новые стандарты. Потому что если мы сейчас не будем этого делать , эти «вагончики», которые нам предоставляют партнеры для временного размещения людей, станут постоянным явлением, а этого бы очень не хотелось", – рассказала Елена Шуляк.

Она напомнила, что Верховная Рада во время великой войны приняла законодательство по энергоэффективности, которое устанавливает новые требования к зданиям.

"Энергонезависимость, энергоэффективность – это вопрос нашей с вами безопасности. Мы точно уже не сможем себе позволить бесконечно "обогревать воздух", открывать зимой окна, потому что в доме жарко", – сказала глава партии.

Также Елена Шуляк отметила соблюдение высоких стандартов безопасности, которые не применяются в Европе, но критически важны для Украины.

"У нас сейчас формируется новая система гражданской защиты. Мы строим укрытия в школах, строим сооружения двойного назначения, например, когда паркинг можно использовать как бомбоубежище", – привела она примеры.

Еще одной проблемой глава комитета назвала строительный мусор, образующийся во время разрушений. Ведь действующее законодательство пока не стимулирует вторичную переработку, чтобы строительные компании использовали такие материалы.

"Это огромный вызов для Украины. Потому что более 100 млн тонн строительных разрушений, и нам нужно найти, как правильно с этим обращаться", - отметила она.