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На Краматорском направлении ВСУ уничтожили три танка и грузовик с боекомплектом оккупантов

Фото: ВСУ уничтожили вражескую технику и ретранслятор ударными дронами (GeneralStaff.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

ВСУ продолжают уничтожать технику и вооружение оккупантов на Краматорском направлении. В течение недели ударные дроны ликвидировали три танка и военный грузовик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

На Краматорском направлении операторы FPV-дронов комендатуры быстрого реагирования "Феникс" бригады "Месть" продолжают успешно поражать вражеские позиции и технику.

В течение недели бойцы уничтожили три танка, пушку, военный грузовик с боекомплектом, бензовоз, семь единиц автотранспорта, ретранслятор и мотоблок. Также в воздухе был обезврежен вражеский квадрокоптер Mavic.

Операторы ударных БПЛА ведут непрерывный контроль над позициями противника, нанося точечные удары по любой вражеской цели, которая появляется в поле зрения.

 

Ситуация на фронте

Напомним, что за минувшие сутки произошло 98 боевых столкновений. Враг нанес 92 авиаудара, сбросил 128 управляемых авиабомб и совершил 5672 обстрела, в том числе 108 из реактивных систем залпового огня.

Также зафиксировано применение 3439 дронов-камикадзе. На Краматорском направлении оккупанты совершили одну атаку в районе Часового Яра.

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Война в УкраинеВСУКраматорск