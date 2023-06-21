RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Краматорск прибыл гуманитарный груз от Фонда Мкртчана

Фото: в Краматорск прибыл гуманитарный груз от Фонда Мкртчана (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Основатель благотворительного фонда Эдуард Мкртчан встретился с руководством Краматорской военной администрации и краматорскими врачами и передал гуманитарную помощь городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

В частности, городские медики получили от благотворителей 32 современных функциональных кроватей с электроприводом. Они необходимы для нужд Краматорской городской больницы №2 в возобновлении работы урологического отделения.

Также больница получила груз в 18 поддонов дезинфицирующих средств, защитных очков, масок, перчаток, комбинезонов и халатов.

Детское территориальное медицинское Краматорское объединение получило от фонда современную машину скорой помощи. Она оборудована необходимым для оперативного спасения жизни и здоровья граждан. Также медикам передали пять кислородных концентраторов, медикаменты и устройства для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

"После победы будем чествовать победы наших краматорских медиков. А теперь должны им помогать. Обеспечивать всем, что спасает жизнь наших людей. Оборудованием, спецодеждой, препаратами… Мой благотворительный фонд передает медучреждениям Краматорская машину скорой помощи, оборудования и еще множество необходимых. гуманитарную помощь в рамках нашего сотрудничества с Донецкой областной военной администрацией, по этому поводу встретился с руководством области, с Павлом Кириленко обсудили дальнейшие направления сотрудничества, делаем все, чтобы герои-медики успешно помогали людям. уничтожают врага на фронте, наши врачи должны эффективно спасать жизнь и здоровье украинцев", - отметил Эдуард Мкртчан.

Сам основатель фонда продолжает участвовать в боевых действиях на востоке Украины.

Напомним, благотворительный фонд Эдуарда Мкртчана оказывает помощь гражданским и военным. В течение этого и прошлого года благотворители оказали гуманитарную помощь десяткам тысяч гражданских жителей Донецкой области.

Для ремонта медучреждений Фонд передает необходимые материалы. Военные тоже получают поддержку. В апреле 2023 года на средства фонда были приобретены 20 пикапов, из которых 14 оборудовали станинами для пулеметов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КраматорскГуманитарная помощь