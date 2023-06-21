В Краматорск прибыл гуманитарный груз от Фонда Мкртчана

В частности, городские медики получили от благотворителей 32 современных функциональных кроватей с электроприводом. Они необходимы для нужд Краматорской городской больницы №2 в возобновлении работы урологического отделения.

Также больница получила груз в 18 поддонов дезинфицирующих средств, защитных очков, масок, перчаток, комбинезонов и халатов.

Детское территориальное медицинское Краматорское объединение получило от фонда современную машину скорой помощи. Она оборудована необходимым для оперативного спасения жизни и здоровья граждан. Также медикам передали пять кислородных концентраторов, медикаменты и устройства для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

"После победы будем чествовать победы наших краматорских медиков. А теперь должны им помогать. Обеспечивать всем, что спасает жизнь наших людей. Оборудованием, спецодеждой, препаратами… Мой благотворительный фонд передает медучреждениям Краматорская машину скорой помощи, оборудования и еще множество необходимых. гуманитарную помощь в рамках нашего сотрудничества с Донецкой областной военной администрацией, по этому поводу встретился с руководством области, с Павлом Кириленко обсудили дальнейшие направления сотрудничества, делаем все, чтобы герои-медики успешно помогали людям. уничтожают врага на фронте, наши врачи должны эффективно спасать жизнь и здоровье украинцев", - отметил Эдуард Мкртчан.

Сам основатель фонда продолжает участвовать в боевых действиях на востоке Украины.

Напомним, благотворительный фонд Эдуарда Мкртчана оказывает помощь гражданским и военным. В течение этого и прошлого года благотворители оказали гуманитарную помощь десяткам тысяч гражданских жителей Донецкой области.

Для ремонта медучреждений Фонд передает необходимые материалы. Военные тоже получают поддержку. В апреле 2023 года на средства фонда были приобретены 20 пикапов, из которых 14 оборудовали станинами для пулеметов.