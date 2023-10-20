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КРАИЛ требует закрыть доступ к 6 нелегальным онлайн-казино

Фото: КРАИЛ требует закрыть доступ к 6 нелегальным онлайн-казино (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей потребовала закрыть на территории Украины доступ к сайтам 6 нелегальных онлайн-казино.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решения КРАИЛ от 16 октября, обнародованные на сайте комиссии.

Речь идет о сайтах the-ggbet, vulkanslots, vulkan777online, superboss8, champclub, cazino-vip.

Во исполнение решения КРАИЛ дал операторам три дня с момента уведомления о решении.

При этом, по оценкам специалистов, в сети интернет по-прежнему действуют и активно рекламируются десятки нелегальных казино.

Помимо блокировки сайтов нелегальных казино со стороны КРАИЛ, Национальный банк Украины должен блокировать платежи в адрес операторов сайтов нелегальных казино, убеждены эксперты рынка.

Напомним, из-за нелегальных онлайн-казино и букмекеров бюджет теряет миллиарды гривен. По словам участников рынка, доля теневого сегмента рынка растет из-за чрезмерного налогового давления.

Легальные операторы азартных игр только с начала 2023 года пополнили государственный бюджет денежными средствами в виде налогов на 7 млрд грн.

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