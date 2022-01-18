RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Краєзнавчий музей у Полтаві масштабно реставрують вперше за 60 років

Автор: Наталія Гурковська

До реставрації Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського, що відбувається в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", залучили фахівців з усієї України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Полтавської ОДА.

"Подібних масштабних ремонтів у закладі не проводили як мінімум 60 років. Реставрація покликана зупинити руйнацію пам’ятки національного значення, зберегти автентичний вигляд будівлі й водночас поєднати історію та сучасність", - сказав керівник ОДА Дмитро Лунін.

Краєзнавчий музей у Полтаві є першим зразком українського модерну.

У будівлі, за словами Луніна, вже облаштували та запустили новий теплопункт, повністю оновили систему електромережі та розпочали підключення до широкосмугового інтернету. Будівельники розшивають та ін’єктують тріщини стін та стелі та обробляють їх протигрибковими розчинами.

У залі урочистостей відштукатурили стіни для вкладання кахлю, встановили риштування з помостами для реставрації та розписів стелі та стін, реставрують дверні полотна. Перед початком робіт фахівці вивчили архівні історичні дані та зробили порівняльний аналіз живопису 1908 та 1995 років.

У музеї також встановлюють підйомник для людей з інвалідністю.

Нагадаємо, що минулого року президент Володимир Зеленський додатково до ініційованої ним програми "Велике будівництво" анонсував окрему програму з відновлення історичних та культурних пам’яток України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Велике будівництво