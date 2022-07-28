Із краденого українського металу Росія може виготовляти зброю, - ISRP

У звіті, який представила ISRP, детально викладено майже 50 окремих інцидентів мародерства, по яким є очевидні докази - супутникові знімки, навігаційні маршрути та назви кораблів, які перевозили награбовану продукцію.

"Зерно часто доставляється безпосередньо до Туреччини чи Сирії, а в деяких випадках проходить через російські порти, щоб приховати походження зерна. А потім - продається на близькосхідних та інших ринках, або просто накопичується для подальшого розподілу", - вказується у звіті.

Що ж стосується металу, який належить компанії "Метінвест" та був викрадений із порту Маріуполя, то, на переконання американських дослідників, його перевозять на територію Росії з метою подальшої переробки - в тому числі, у зброю.

"Схоже, що награбована сталь доставляється безпосередньо в російські промислові зони, де вона може доповнювати місцеве виробництво. І, можливо - використовуватися для виробництва додаткової зброї війни, яка буде використана проти цивільних осіб в Україні та інших країнах", - наголошують в ISRP.

Нагадаємо, до групи ISRP, яка вивчає сучасне російське піратство, входять колишні урядовці США, експерти з міжнародної торгівлі та експерти з нацбезпеки. Вони збирають докази причетності Росії до мародерства, використовуючи безліч інструментів - супутникові знімки, трекінгові маршрути кораблів, розповіді очевидців.

За даними ISRP, Росія вкрала уже понад півмільйона тонн українського зерна - пшениці, кукурудзи та ячменю. Також було вивезено 11 тисяч тонн сталі, ще 28 тис. тонн вже завантажено на кораблі для подальшої відправки.

Раніше маріупольські заводи "Азовсталь" та ММКІ групи "Метінвест", яким належить вкрадена Росією продукція, звернулись до Офісу генерального прокурора з проханням відкрити кримінальне провадження, а також закликали своїх міжнародних партнерів не купувати у Росії сталь, походження якої викликає сумніви.