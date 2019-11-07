КПВВ "Золоте" готовий до відкриття з української сторони

Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Золоте" в Луганській області готовий до відкриття з української сторони. Про це заявив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, передає прес-служба президента України.

За його словами, якщо сторони досягнуть угоди про відкриття КПВВ, українська сторона може вже наступного дня почати роботу на пункті пропуску.

"Заздалегідь вже думаємо про те, як поліпшити обслуговування людей, які будуть перетинати КПВВ, готові поставити мобільні центри надання адміністративних послуг", - зазначив Гайдай.

Він також додав, що місцева влада готує проектно-кошторисну документацію, щоб наступного року почати ремонт дороги від Сєвєродонецька до Золотого, на що виділено 1 млрд гривень.

Нагадаємо, влітку Україна пропонувала відкрити КПВВ "Золоте" на час ремонту моста в Станиці Луганській. Станом на початок листопада представники окремих районів Луганської області тільки приступили до підготовки до відкриття нового дорожнього коридору.

Раніше повідомлялося, що українська сторона розраховує на дзеркальні кроки представників окупованого Донбасу при розведенні сил в Петровському 8 листопада.