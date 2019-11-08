На КПВВ "Станиця Луганська" відкриють ще одну смугу пропуску

На контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) "Станиця Луганська" відкриють додаткову смугу пропускання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Станично-Луганскої райдержадміністрації.

Повідомляється, що додаткова смуга буде організована у зв'язку з постійним збільшенням кількості громадян.

"Другий день на КПВВ "Станиця Луганська" тривають роботи по поліпшенню умов перетину громадянами КПВВ. У зв'язку з постійним збільшенням кількості громадян, буде організована додаткова смуга для проходу та контролю. І поліпшені умови праці співробітників КПВВ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, влітку Україна пропонувала відкрити КПВВ "Золоте" на час ремонту моста в Станиці Луганській. Станом на початок листопада представники окремих районів Луганської області тільки приступили до підготовки до відкриття нового дорожнього коридору.

РБК-Україна повідомляло, що КПВВ "Золоте" в Луганській області готовий до відкриття з української сторони. Для відкриття не вистачає готовності представників ОРЛО