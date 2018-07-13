КПВВ на Донбасі за добу перетнули понад 45 тис. осіб

Станом на ранок КПВВ на Донбасі працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули понад 45 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що в контрольних пунктах на лінії зіткнення в районі операції Об'єднаних сил сьогодні вранці перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 20/50; "Мар'їнка" - 0/60; "Новотроїцьке" - 0/25; "Гнутове" - 0/0.

За минулу добу КПВВ перетнули 45,3 тис. осіб і 6 тис. транспортних засобів:

"Майорське" - 9700 осіб і 1095 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 10845 осіб і 2060 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 9860 осіб і 1825 транспортних засобів;

"Гнутове" - 4720 осіб і 1060 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 10190 осіб.

Також повідомляється, що прикордонники з фіскальними нарядами попередили дві спроби незаконного переміщення через лінію дотику 40 пляшок горілки на суму 3,2 тис. гривень та 5 мобільних телефонів вартістю близько 30 000 гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на окупований Донбас доставили чергову партію гуманітарного вантажу від Організації Об'єднаних Націй.