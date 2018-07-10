КПВВ на Донбасі за добу перетнули майже 39 тис. осіб

Новини Суспільство 10.07.2018 - 09:29
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

На Донбасі затримали авто зі старовинними книгами на 230 тис. гривень

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули майже 39 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що станом на ранок на КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 15/50; "Мар'їнка" - 0/50; "Новотроїцьке" - 1/0; "Гнутове" - 10/0.

Всього за минулу добу КПВВ перетнули 38,9 тис. осіб і 5,3 тис. транспортних засобів:

  • "Майорське" - 8200 осіб і 1040 транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 9160 осіб і 1780 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 8280 осіб і 1650 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 4050 осіб і 880 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 9200 осіб.

Також повідомляється, що прикордонники в районі Мар'їнки і Новотроїцького виявили чотири автомобілі, якими намагалися перевезти побутову хімію на суму 28 тис. гривень, меблеву фурнітуру на суму 24 тис. гривень та 8 старовинних книг вартістю 230 тис. гривень.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг заявив про необхідність відкрити додаткові пункти пропуску на Донбасі.

 

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Теги:  Донбас,  пограничники,  КПВВ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС