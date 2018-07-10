КПВВ на Донбасі за добу перетнули майже 39 тис. осіб

На Донбасі затримали авто зі старовинними книгами на 230 тис. гривень

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули майже 39 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що станом на ранок на КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 15/50; "Мар'їнка" - 0/50; "Новотроїцьке" - 1/0; "Гнутове" - 10/0.

Всього за минулу добу КПВВ перетнули 38,9 тис. осіб і 5,3 тис. транспортних засобів:

"Майорське" - 8200 осіб і 1040 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 9160 осіб і 1780 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 8280 осіб і 1650 транспортних засобів;

"Гнутове" - 4050 осіб і 880 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 9200 осіб.

Також повідомляється, що прикордонники в районі Мар'їнки і Новотроїцького виявили чотири автомобілі, якими намагалися перевезти побутову хімію на суму 28 тис. гривень, меблеву фурнітуру на суму 24 тис. гривень та 8 старовинних книг вартістю 230 тис. гривень.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг заявив про необхідність відкрити додаткові пункти пропуску на Донбасі.