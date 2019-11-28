КПВВ на Донбасі переходять на зимовий графік

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі з 1 грудня переходять на зимовий графік роботи. Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Повідомляється, що згідно з наказом командувача об'єднаних сил, всі пункти пропуску на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил з 1 грудня 2019 переходять на графік зимового періоду.

"Контрольно-перевірочні заходи та пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування здійснюватиметься щоденно з 08:00 до 17:00. Командування Об'єднаних сил звертається до громадян з проханням врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні набув чинності новий порядок перетину КПВВ на Донбасі. Зокрема, тепер не потрібна нотаріально завірена згода другого з батьків, якщо дитина повертається на окуповані території в супроводі того, з ким виїжджала. Крім того, учні у віці від 14 до 16 років, які навчаються на підконтрольній території, зможуть самостійно перетинати КПВВ при наявності підтверджуючих документів.

Раніше також повідомлялося, що Рада національної безпеки і оборони України підготує Національну платформу примирення і єдності для реінтеграції окупованого Донбасу.