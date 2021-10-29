RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Усі КПВВ на Донбасі повинні бути відкриті, - спецпредставник ЄС

Автор: Мілан Лєліч

Всі існуючі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії зіткнення на сході України мають працювати. Пандемія коронавірусу не може бути приводом для їх закриття.

Про це заявив спеціальний представник ЄС з прав людини Імон Гілмор в інтерв'ю РБК-Україна.

"Питання з місцями несвободи - номер один. Але є і питання з КПВВ. "Ковід" - це не виправдання для їх закриття. Це може бути приводом для обмеження кількості тих, хто перетинає КПВВ, але це відкрита місцевість... Тому я не сприймаю такий аргумент", - зазначив Гілмор.

Він підкреслив, що це насамперед покарання для людей по обидві сторони лінії зіткнення.

"Позбавлення їх права контактувати зі своїми сім'ями, отримувати послуги, які їм потрібні, займатися бізнесом і т.д. Люди, які там страждають, особливо жителі непідконтрольних територій, повинні мати доступ до іншої частини країни. Це має припинитися і КПВВ повинні бути відкриті", - резюмував спецпредставник ЄС.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзДонбасКПВВОкуповані території