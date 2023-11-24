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Козловский и ФК "Рух" профинансировал обучение студентов-медиков

Фото: Григорий Козловский - бизнесмен, основатель ФК "Рух" (kozlovskyy.lviv.ua)
Автор: Артем Горовенко

Львовский бизнесмен Григорий Козловский вместе с ФК "Рух" присоединились к помощи будущим медикам. Бизнесмен оплатил полный курс обучения для шести студентов-медиков Галицкого медицинского колледжа имени Евгения Гливы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Козловского.

"Во время полномасштабной войны помогаем не только нашим защитникам, но и подрастающему поколению! Все дети имеют право на качественное образование, отвечающее их потребностям и способностям. Однако дети-сироты и дети из многодетных семей часто не имеют возможности получить такое образование из-за финансовых трудностей" или другие факторы. Поэтому важно поддерживать этих детей, помогая им реализовать свой потенциал и чувствовать, что их таланты и усилия ценятся", - отметил меценат.

За предоставленной спонсорской помощью есть полный курс обучения по специальности "Медсестринство" (I курс – за 4 года, II курс - за 3 года соответственно) для:

⁃ ﻿﻿Панчук Анастасия Владимировна, студентка І курса;

⁃ ﻿﻿Михальчишен Карина Игоревна, студентка I курса;

⁃ ﻿﻿Дудич Матвей Олегович, студент I курса;

⁃ ﻿﻿Среда Александр Васильевич, студент I курса;

⁃ ﻿﻿Заставецкая Анна Степановна, студентка II курса;

⁃ ﻿﻿Кулик Богдана Васильевна, студентка ІІ курса.

Напомним, в 2022 году Григорий Козловский и "желто-черные" предоставили финансовую помощь на восстановление детских домов семейного типа и заведений для детей-сирот во Львовской области.

Кроме того Козловский поддерживает специализированные образовательные программы для детей-сирот и детей из многодетных семей. В частности, прошлой весной благотворительная организация организовала урок по росписи писанок для детей из Харькова и Мелитополя, которые во время войны нашли свое убежище в Винниковской школе-интернате.

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ЛьвовГригорий КозловскийстудентиБлагодійна організація