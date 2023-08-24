Козловский и ФК "Рух" передали украинским военным дроны разных типов

ФК "Рух" и его основатель Григорий Козловский профинансировали закупку 180 дронов на 4 млн гривен в рамках инициативы "Пташки перемоги".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Козловского.

Эту помощь получат воины 103-й и 125-й бригад ТРО ВСУ, 24-й ОМБр имени Короля Данила, 80-й ДШБ ДШВ, 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ и 7-й ОШБ, а также пограничники и разведчики. Им передали:

- 240 FPV-дронов (боевые);

- 31 Mavic и 1 MATRICE 30Т (разведочные);

- антидроновое ружье.:

"Когда мы вместе - мы сильны. Когда мы вместе - мы можем сделать гораздо больше. Наш благотворительный фонд "Рух у майбутнє" поставил себе цель повседневно делать все возможное, чтобы приближать нашу победу", - заявил Григорий Козловский.

Дроны отдадут военнослужащим сразу в руки.

Военные благодарны за помощь, ведь дроны очень необходимы на передовой. В частности, дрон может как помочь спасти жизнь бойца, так и эффективно уничтожать врага.

БУ "Рух у майбутнє" имеет прямую коммуникацию с военными подразделениями, другими благотворительными фондами и волонтерскими организациями. Клуб пытается помочь всеми доступными методами. И эта помощь не прекратится, а наоборот - будет только увеличиваться.

"Мы полностью интегрированы в процессы поддержки украинской армии. Эта поддержка продолжается с первого дня войны, и будет продолжаться со стороны нашего клуба до последнего дня войны. Сегодняшняя помощь - это дань благодарности нашим военным за то, что мы сумели провести прошлый сезон и успешно его завершили", - добавил Григорий Козловский.

Напомним, ранее "Рух" передал на нужды 45-й отдельной артиллерийской бригады комплектующие к системе Starlink. Общая сумма пособия составила более 800 тысяч гривен.

Зимой 45 отдельная артиллерийская бригада ВСУ получила инновационные современные дроны. Эти квадрокоптеры оснащены тепловизионными камерами ночного видения. Среди моделей, передавших ФК "Рух", модифицированы дроны Djimatrice 30 и Djienterprise.

Весной ФК "Рух" и его основатель Григорий Козловский передали 45-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ семь квадрокоптеров DJI Mavic 3 и партию из шести беспилотников "Мара".