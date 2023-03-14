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Козловский и ФК "Рух" передали очередную партию помощи украинским артиллеристам

Фото: Григорий Козловский (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Футбольный клуб "Рух" и его основатель Григорий Козловский передали 45-й отдельной артиллерийской бригаде Вооруженных сил Украины 7 квадрокоптеров DJI Mavic 3. Также украинские военные получили металлоискатели, оргтехнику и канцелярские принадлежности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Григория Козловского .

DJI Mavic 3 - это квадрокоптер, в возможности которого входит осуществление высококачественной фотосъемки или предоставление видео в режиме реального времени.

По своим характеристикам он может снимать в темное время суток, применяя тепловизионную камеру. Военные используют его преимущественно при разведывательных операциях. Но есть возможность переоборудовать его и применять как ударный беспилотник.

Несмотря на небольшие характеристики относительно дальности полета и работы по ним РЭБов и антидроновых ружей, их можно удачно использовать, проводить разведку на небольших дистанциях и корректировать огонь.

Подполковник 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ Олег Подливахин выразил благодарность Козловскому и ФК "Рух" за поддержку и добавил, что помощь, оказываемая клубом, является действенной и плодотворной.

"Благодарим активную общественную позицию в достижении общей цели в уничтожении врага. Хочу сказать, что с такой помощью подразделения артиллерии достигнут еще больше успехов на поле боя", - отметил он.

В свою очередь, генеральный директор клуба Игорь Дедишин заявил, что, учитывая, какой интенсивной становится помощь клуба, можно сказать, что они вышли на другой уровень.

"Есть много заказов, реагируем на них. Но самое главное, что с течением времени удалось наладить хорошую логистику, и эта помощь уже у нас на потоке. Уже есть по 2-3 заказа вперед, это продолжается постоянно, процесс не останавливается. Очень приятно, что военные видят у нас надежного партнера. Всегда пытаемся вовремя доставить необходимую помощь", - заявил Дедишин.

Напомним, ранее футбольный клуб "Рух" и Григорий Козловский передали на нужды Вооруженных сил Украины беспилотники "Посейдон".

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Григорий КозловскийВооруженные силы Украины