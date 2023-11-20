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Козловское и ФК "Рух" передали 45-й бригаде антиланцетные комплексы и зарядные станции

Фото: Григорий Козловский - бизнесмен, основатель ФК "Рух" (kozlovskyy.lviv.ua)
Автор: Артем Горовенко

ФК "Рух" и львовский меценат и бизнесмен Григорий Козловский передали бойцам 45-й отдельной артиллерийской бригады 8 антиланцетных комплексов "Зозулька", 32 автономных дизельных отопителя, 8 BanderPower и колеса для грузовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Козловского.

"С приближением зимы враг стал все чаще атаковать украинские города. Но наши военные дают достойный бой оккупантам. Сегодня мы должны поддержать наших воинов и предоставить все необходимое для защиты нашей страны от врага. Наши бойцы нуждаются не только в оружии и боеприпасах, чтобы уничтожать агрессора, но и разного рода оборудование и снаряжение, и ФК "Рух" всегда готов помочь в этом. Ведь эта помощь идет непосредственно на передовую для наших воинов, и это меньше всего мы можем сделать для приближения нашей общей победы", - отметил Козловский.

ФК "Рух" и Козловский уже не в первый раз помогают 45-й отдельной артиллерийской бригаде.

"Запросы от военных участились, но нас это радует, ведь это означает, что защитники доверяют "Руху" и его основателю Козловскому и знают, что мы оперативно реагируем на их запросы. У нас есть команда людей, которая в короткие сроки находит все необходимое для ВСУ. Несмотря на все сложности, которые есть с логистикой и поиском некоторых вещей, нам удается быстро и своевременно передать военным необходимую помощь", - отметил генеральный директор ФК "Рух" Игорь Дедишин.

Напомним, ранее известный львовский меценат и основатель ФК "Рух" передал на нужды 45-й отдельной артиллерийской бригады комплектующие к системе Starlink. Общая сумма пособия составила более 800 тысяч гривен.

Зимой 45 отдельная артиллерийская бригада ВСУ получила инновационные современные дроны. Весной "желто-черные" передали 45-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ семь квадрокоптеров DJI Mavic 3 и партию из шести беспилотников "Мара".

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