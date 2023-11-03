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Козловский и ФК "Рух" присоединились к формированию мобильных групп, которые будут сбивать дроны во Львовской области

Пятница 03 ноября 2023 11:43
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Козловский и ФК "Рух" присоединились к формированию мобильных групп, которые будут сбивать дроны во Львовской области Фото: Григорий Козловский - бизнесмен, основатель ФК "Рух" (kozlovskyy.lviv.ua)
Автор: Александр Мороз

ФК "Рух" и его основатель Григорий Козловский присоединились к формированию первых 30 мобильных огневых групп, которые будут сбивать дроны-камикадзе во Львовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Григория Козловского.

Полностью укомплектованные автомобили уже передали воздушному командованию "Запад". Клуб и его основатель передали на эту инициативу 3,7 млн. грн.

Группы формировали в соответствии с военными запросами, испытывали и видоизменяли, чтобы в любую погоду и время суток защитники могли эффективно уничтожать вражеские дроны.

"Сегодня "руховцы" присоединились к формированию первых 30 мобильных огневых групп, которые будут сбивать дроны-камикадзе во Львовской области. Это полностью укомплектованные автомобили с самым современным оборудованием: тепловизорами, приборами ночного видения, лазерными указателями, фонарями, прицелами, безпилотников. ФК "Рух" всегда поддерживает наших воинов и будет делать это снова и снова, чтобы совместными усилиями победить врага", - сказал Григорий Козловский.

Козловский и ФК &quot;Рух&quot; присоединились к формированию мобильных групп, которые будут сбивать дроны во Львовской области

По словам офицера Воздушного командования "Запад" Дениса Левковича, сейчас сформирована группа из 30 мобильных огневых групп.

"Благодарю ФК "Рух" за социально-ответственную позицию и помощь в формировании этих групп. Основатель клуба Григорий Козловский был одним из первых, кто откликнулся на эту инициативу и передал 3,7 млн грн для того, чтобы закупить автомобили и оборудовать их необходимой техникой", - сказал начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

Следующие 30 групп планируют доукомплектовать и передать месяц. Стоимость комплектации одной группы - около 500 тыс. грн без учета цены транспорта.

В каждую группу входит машина, оснащенная тепловизорами, приборами ночного видения, лазерными указателями, фонарями, прицелами, планшетами и оружием для сбивания ударных беспилотников.

Сегодня каждый украинец должен быть полезным ВСУ и помогать всем чем может, ведь воины защищают Украину от агрессора и нуждаются в нашей поддержке. российским злом", - добавил Козловский.

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Львовская область Григорий Козловский
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