Козловский и Emily Resort передали 2 млн гривен на восстановление "Охматдета"

Козловский отметил , что они не могут оставаться в стороне от этой трагедии, поэтому ФК "Рух" совместно с Emily Resort перечислили 2 средства на помощь НДСЛ "Охматдет", для скорейшего восстановления детской больницы и помощь пострадавшим.

Эти средства будут направлены на ремонт поврежденных помещений, закупку необходимого оборудования и медикаментов, чтобы "Охматдет" как можно быстрее возобновил свою работу.

"Когда ненависть не имеет границ, единственный способ, которым украинский бизнес может реагировать на бесчеловечную агрессию со стороны нашего неадекватного соседа - это помогать пострадавшим и поддерживать украинскую армию. Мы не можем стоять в стороне, когда разрушают будущее нашей нации. Поэтому немедленно выделяем 2 млн. грн в помощь "Охматдету", - заявил Козловский.

Напомним, ранее спортивно-оздоровительный комплекс Emily Resort и Козловский перечислили 2 млн гривен на протезирование раненых воинов и пострадавших от войны гражданских, которые сейчас проходят реабилитацию в Superhumans Center, а также еще 2 млн грн направили в БО "БФ "Несокрушимые" для протезирования воинов.