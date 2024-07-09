Козловский и Emily Resort передали 2 млн гривен на восстановление "Охматдета"

Основатель ФК "Движения" Григорий Козловский и Emily Resort присоединились к возрождению детской больницы "Охматдет". На восстановление больницы направлено 2 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт бизнесмена.
Козловский отметил , что они не могут оставаться в стороне от этой трагедии, поэтому ФК "Рух" совместно с Emily Resort перечислили 2 средства на помощь НДСЛ "Охматдет", для скорейшего восстановления детской больницы и помощь пострадавшим.
Эти средства будут направлены на ремонт поврежденных помещений, закупку необходимого оборудования и медикаментов, чтобы "Охматдет" как можно быстрее возобновил свою работу.
"Когда ненависть не имеет границ, единственный способ, которым украинский бизнес может реагировать на бесчеловечную агрессию со стороны нашего неадекватного соседа - это помогать пострадавшим и поддерживать украинскую армию. Мы не можем стоять в стороне, когда разрушают будущее нашей нации. Поэтому немедленно выделяем 2 млн. грн в помощь "Охматдету", - заявил Козловский.
Напомним, ранее спортивно-оздоровительный комплекс Emily Resort и Козловский перечислили 2 млн гривен на протезирование раненых воинов и пострадавших от войны гражданских, которые сейчас проходят реабилитацию в Superhumans Center, а также еще 2 млн грн направили в БО "БФ "Несокрушимые" для протезирования воинов.
Напомним, что вчера, 8 июля, российские войска массово обстреляли Киев ракетами. Фиксировались попадания в жилой дом и детскую больницу "Охматдет".
Как сообщалось, впервые за долгое время атака произошла днем и носила волнообразный характер. Подробнее о тактике противника, какова его цель и когда может быть следующий массированный удар, – читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.