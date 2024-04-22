Козловский, Свищев и Федишин. Составлен рейтинг бизнесменов, развивающих спорт на Западной Украине
В Украине составили список из десяти бизнесменов Западной Украины, наиболее развивающих спорт в западных областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Obozrevatel.
В список в частности вошли известный львовский бизнесмен и президент Федерации водного поло Украины Александр Свищев.
Значительное внимание Свищев уделяет развитию детского сорта. Так при поддержке мецената в Льве открылся современный комплекс для занятий профессиональными видами спорта, а особенно теннисом - Leoland.
Также благодаря его поддержке развивается водное поло. Бизнесмен возглавляет не только Федерацию водного поло Украины, но и является президентом ватерпольного клуба "Динамо" (Львов).
Фото: президент Федерации водного поло Украины Александр Свищев
Также в список в топ-10 бизнесменов, поддерживающих развитие спорта в Украине, попал львовский бизнесмен и меценат, основатель академии и ФК "Рух" Григорий Козловский.
Также Козловский известен поддержкой украинских военных, почти ежемесячно его желто-черные донатят на ВСУ.
Академия "Рух", возглавляемая Козловским, обучает будущих звезд футбола, а ее воспитанники устанавливают разнообразные рекорды. Так, недавно воспитанники "Движения" установили национальный рекорд Украины по массовому набиванию мяча головой.
В список в топ-10 также вошли:
- Роман Федишин – президент женского гандбольного клуба "Галичанка" и глава Федерации гандбола Львовской области,
- Олег Баран - президент волейбольного клуба "Барком-Летучие мыши",
- Петр Адамик – президент Федерации регби и руководитель регбийной команды "Сокол",
- Валерий Пересоляк - владелец и президент футбольного клуба премьер-лиги "Минай",
- Евгений Бейдерман – президент ФК "Подолье",
- Владимир Матковский - владелец ФК "Карпаты",
- Тарас Гурик – председатель наблюдательного совета ФК "Прикарпатье".
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