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Козловський передав для ЗСУ 6 військових вантажівок

Фото: президент ФК "Рух" Григорій Козловський (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Президент футбольного клубу "Рух" Григорій Козловський передав двом львівським бригадам 6 військових вантажівок, екскаватор, сітки та рації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Руху".

"Футбольний клуб "Рух" не стоїть осторонь проблем, які є в країні. Залюбки долучаємось до допомоги нашій армії. Радий повідомити, що ми придбали в Італії 6 новеньких військових вантажівок. Спілкувався з нашими військовими, вони задоволені. Ми нанесли на машини клубне брендування, адже нам дуже приємно бути маленькою частиною тих воїнів, які зараз перебувають на фронті. Буде бій і цей бій для нас буде переможний", - заявив Козловський.

Він також подякував тим, хто зараз виборює нашу незалежність.

"Це від нас така скромна подяка за те, що маємо можливість грати у футбол. Це маленька подяка великим людям, завдяки яким ми можемо зараз повноцінно жити, займатись своєю улюбленою справою. Знаю, що у зоні бойових дій дуже багато фанатів різних клубів, які переймаються не лише долею країни, але й долею українського футболу. Ми усіх чекаємо з перемогою! Хай повертаються живі і здорові", - додав Григорій Козловський.

Нагадаємо, раніше коштами Григорія Козловського на потреби ЗСУ були придбані 250 артилерійських планшетів, 2 мультифункціональні навчальні комплекси, 70 радіостанцій, 50 генераторів, близько 2 000 саперних лопаток, сотні болгарок, ноутбуків та планшетів, мінівен, а також було капітально відремонтовано 15 автомобілів.

В інтервʼю РБК-Україна президент футбольного клубу "Рух" Григорій Козловський заявив, що війна зробила Україну більш українською й витягнула українське ДНК зі всіх українців.

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Збройні сили УкраїниГригорій Козловський