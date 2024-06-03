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Козловский получил награду министра обороны

Фото: Козловский получил награду министра обороны (пресс-служба ФК "Рух")
Автор: Александр Мороз

Учредитель ФК "Рух" Григорий Козловский получил награду министра обороны Украины – медаль "За содействие обороне".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Козловского.

Как отметил бизнесмен, каждая награда является приятной неожиданностью и это отличие – не исключение. Но помощь ВСУ делается не ради награды, а исключительно потому, что это обязанность каждого украинца, и мы делаем это для того, чтобы приблизить нашу победу.

"Конечно, приятно получить отличие от Министра обороны Украины. Это свидетельство того, что "Рух", Emily Resort – вся наша большая команда прилагает много усилий, чтобы постоянно поддерживать украинских военных. Это не только моя награда, а наше совместное достижение – менеджмента и работников "Руха" и Emily Resort, и я хочу поздравить их с тем, что их работу оценили по достоинству. защитников не будет останавливаться», – отметил основатель ФК "Рух".

Как известно, Григорий Козловский активно помогает ВСУ, регулярно передает защитникам снаряжение, технику и финансово.

Командир 45-й ОАБр Олег Файдюк лично поблагодарил Григория Козловского, ФК "Рух" и Emily Resort за помощь, которую они оказывают военным.

Ранее Григорий Петрович Козловский получил отличие "При содействии Вооруженным Силам Украины" от имени Валерия Залужного.

Кроме награды, Григорий Козловский получил боевой гуцульский топор. На ней есть сакральная гравировка как символ боевого духа и несокрушимости и цитата из фильма "Довбуш" и автографом известного украинского актера Алексея Гнатковского.

Также Козловский получил награду ВСУ "Знак почета" - высшую награду, которую может получить гражданский человек. Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины наградило Григория Козловского отличием "Доблесть и честь".

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