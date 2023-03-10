Козловский и ФК "Рух" передали БПЛА Poseidon артиллеристам ВСУ

Козловский уже неоднократно со своей семьей и футболистами помогал ВСУ и вынужденным переселенцам. "На этом мы точку не ставим. Должны всеми силами помочь нашим защитникам на передовой, вместе с ними и благодаря им ковать нашу победу над ненавистными орками! Победа будет за нами", - добавил бизнесмен.

Беспилотники оснащены двумя камерами с 40-кратным зумом с защищенными каналами связи, вертикальной системой взлета и посадки, имеют монококковый планер высокого крыла с толкающим электродвигателем и винтом, а также четырьмя стационарно установленными электродвигателями VTOL и пропеллерами.

Дальность действия - 150 км, высота полета - 4 000 м.

Военные эксперты называют Poseidon одними из самых высокотехнических и высокотехнологичных беспилотников в своем классе. Они не покидают тепловой след, поэтому невидимы для радаров и тепловизоров, а также хорошо защищены от экстремальных условий и помех.

"Долго ждали эти птички, слава Богу, что мы получили их, и имеем прекрасную возможность передать нашей, можно сказать, подшефной 45-й бригаде. На самом деле чрезвычайно мотивирует, когда видишь глаза ребят, получающих "Посейдоны", этих операторов, которые действительно искренне радуются, потому что для них это большие усиления и поддержка в их работе на фронте. Я уверен, что эти птички будут с каждым днем приближать нашу победу", - добавил генеральный директор ФК "Рух" Игорь Дедишин.

Напомним, 45-я отдельная артиллерийская бригада - подразделение ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Ее создали в 2016 году в составе Корпуса резерва на базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Со дня создания бригада дислоцировалась в Яворивском районе Львовской области.

За проявленный героизм и мужество военных бригады наградили государственными и ведомственными наградами. 6 декабря командир 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ получил Боевое знамя из рук президента Украины.

С начала полномасштабной войны футбольный клуб "Рух" и Григорий Козловский неоднократно помогали военным. Раньше защитники получали грузовики, дроны, рации, кунги, генераторы, шины и многое другое.